Anche la diciannovesima giornata di campionato ha regalato diversi spunti interessanti per le moviole. Sono stati diversi infatti gli episodi arbitrali discutibili, che hanno riguardato nello specifico tre partite. A Udine manca l'espulsione di Arslan per doppia ammonizione dopo il fallo su Lukaku. Sono invece due gli episodi discutibili in Juventus-Bologna. C'era il fallo da rigore su Cuadrado per fallo di Vignato così come la seconda ammonizione per Arthur Melo, dopo aver atterrato la punta Palacio. Sarebbe stato invece da sanzionare il fallo di Ferrari su Immobile in Lazio-Sassuolo, che avrebbe portato alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione per il difensore emiliano.

A seguito di questi presunti favori e sfavori arbitrali, abbiamo stilato la classifica dei favori arbitrali che cumula tutti gli episodi controversi nelle prime 19 giornate di campionato.

Spicca su tutti il primo posto dell'Atalanta con un bilancio +2 determinato da tre favori arbitrali ed un episodio sfavorevole. Juventus e Inter invece sono rispettivamente 18^ e 19^, con un bilancio di -2 per i bianconeri e -4 per la squadra di Conte.

La classifica dei 'favori' arbitrali dopo 19 giornate

Al primo posto della classifica dei favori arbitrali troviamo l'Atalanta, seguita da Parma, Benevento, Sassuolo e Napoli. Tutte queste con un bilancio di +2 fra favori e sfavori. A +1 invece troviamo Lazio, Milan, Fiorentina, Hellas Verona, Genoa e Udinese. In pareggio gli episodi favorevoli e sfavorevoli per Crotone, Cagliari e Spezia.

-1 per il Bologna mentre a -2 ci sono Sampdoria, Roma e Juventus. Per quanto riguarda la squadra di Pirlo, sarebbero stati cinque gli episodi favorevoli dal punto di vista arbitrale contro i sette sfavorevoli. Chiudono la classifica l'Inter a -4 (zero a favore e quattro contro) e Torino a -5. Per la squadra prima di Giampaolo e poi di Nicola nessun episodio a vantaggio ma tutti sfavorevoli.

La classifica reale di Serie A

Non ci sono stati cambiamenti evidenti in classifica dopo la 19esima giornata di campionato. Il Milan è rimasto primo nonostante la sconfitta contro l'Atalanta. L'Inter però non ne ha colto in pieno l'occasione pareggiando 0 a 0 contro l'Udinese. La Juventus approfitta del rallentamento di Milan e Inter accorciando la distanza dalla vetta a -7.

La squadra di Pirlo come il Napoli deve recuperare una partita. Potenzialmente quindi può portarsi a -4 dal primo posto. Al terzo posto troviamo la Roma, che si è portata invece a -6 dal Milan. Subito dopo ci sono Juventus ed Atalanta, seguiti da Napoli e Lazio. Per quanto riguarda la lotta per la retrocessione, attualmente all'ultimo posto troviamo il Crotone, preceduto da Parma e Cagliari. I sardi hanno gli stessi punti del Torino e sono a 14.