Il Borussia Dortmund ha vinto 4-0 sul campo dello Schalke 04 nella 22esima giornata di Bundesliga, grazie alle reti di Sancho, Guerreiro e del solito Haaland. Il giovane norvegese, classe 2000, ha segnato 27 gol nelle 25 partite stagionali disputate con il Borussia Dortmund. In questa settimana è andato a segno quattro volte, segnando due doppiette consecutive: due reti nel 2-3 del Borussia sul campo del Siviglia in Champions League e altrettanti gol nella sfida con lo Schalke 04, che ha visto i gialloneri imporsi per 4-0.

I numeri di Haaland nella stagione 2020-2021

Haaland ha finora segnato 27 gol in questa stagione.

Otto reti in Champions League, 17 in Bundesliga, una in Coppa di Germania e una in Supercoppa tedesca. Un rendimento strepitoso tenendo conto che è sceso in campo 25 volte. Mediamente ha segnato ogni 78 minuti giocati. Purtroppo per il Borussia Dortmund, le sue reti non hanno ancora permesso alla squadra di raggiungere i primi posti in Bundesliga. I gialloneri sono attualmente sesti in classifica a 36 punti, lontani di ben 13 punti dal Bayern Monaco primo e a sei punti dall' Eintracht Francoforte quarto in classifica. Discorso diverso in Champions League. Con la doppietta segnata lo scorso 17 febbraio, nella vittoria dei tedeschi 3-2 sul campo del Siviglia nella sfida valida per gli ottavi di finale, Haaland ha permesso alla sua squadra di ipotecare la qualificazione al turno successivo.

L'attaccante norvegese è inoltre il capocannoniere della competizione. Dietro di lui ci sono Rashford del Manchester United, Morata della Juventus e Neymar del Psg con sei reti ciascuno.

Haaland sta confermando la sua vena realizzativa

Haaland è arrivato al Borussia Dortmund nel gennaio del 2020. Da gennaio a giugno 2020 ha realizzato 16 reti nelle 18 partite disputate con la maglia giallonera.

I suoi gol hanno portato il Borussia al secondo posto in classifica e la qualificazione alla Champions League 2020-2021. L'attaccante inoltre, aveva già segnato 28 reti nelle 22 partite ufficiali giocate con la maglia del Salisburgo tra luglio e gennaio 2019.

I record eguagliati da Haaland da quando è arrivato al Borussia Dortmund

Haaland si sta dimostrando uno dei migliori giovani attaccanti del mondo.

Sta battendo record su record da quando è arrivato al Borussia Dortmund. L'attaccante è stato il più giovane in assoluto a segnare sette reti nelle prime dieci partite disputate in Champions League. Inoltre è riuscito a compiere la stessa impresa nel campionato tedesco: con 11 reti segnati nelle prime sette partite disputate è diventato il primo giocatore in Bundesliga ad aver mai raggiunto questo risultato.