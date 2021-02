L'Inter vuole blindare Stefan De Vrij. Il difensore si è promesso ai nerazzurri per i prossimi cinque anni, ma non tutto sembra andare come dovrebbe. A ritornare sulla questione è stato il procuratore Mino Raiola. Intercettato al termine dell'assemblea di Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW. "Se ne volete sapere di più sul rinnovo di Stefan dovete parlare con l'Inter, non con me.'' L'ottimismo di alcuni mesi fa sembra aver lasciato spazio a parole più caute. Le due controparti, la dirigenza dell'Inter da una e De Vrij e Raiola dall'altra, hanno già un'intesa da dicembre sul rinnovo del contratto.

L'Inter non vuole farsi scappare un difensore che negli anni ha garantito solidità e compattezza alla difesa, anche grazie ai suoi due fedeli compagni di reparto: Skriniar e Bastoni.

La questione del contratto: manca l'ufficialità da Suning

Il discorso sviato da Mino Raiola verte su un punto abbastanza complicato e importante: l'ufficialità di Suning. Il patron nerazzurro deve depositare i contratti prima della loro firma. Questo non vale solo per De Vrij, ma anche per Barella e Lautaro. A livello verbale le trattative sono state già accordate, ma per la firma sul contratto manca il via libera. Tutto questo ritardo è dovuto dalla delicata situazione economica in casa Inter. Suning cerca ancora partner a cui cedere parte del club. Gli investimenti sono bloccati e anche gli stipendi dei calciatori non vengono pagati con regolarità.

Questo è il motivo di tanta attesa, che sicuramente non fa bene a tutto l'ambiente nerazzurro.

De Vrij-Inter: accordo fino a giugno 2025 a 3,5 milioni a stagione

Nel mese di dicembre 2020 l'Inter ha voluto accelerare per la risoluzione del contratto del difensore olandese. Di fronte alle sue ottime prestazioni, partita dopo partita, la dirigenza nerazzurra ha ritenuto indispensabile un prolungamento del contratto per poterlo blindare.

Raiola, alla fine, ha raggiunto un accordo a 3,5 milioni di stagione, più bonus, e il prolungamento fino a giungo 2025.

Nel frattempo De Vrij sarà impegnato domenica sera nel match contro la sua ex squadra, la Lazio, che farà visita a San Siro. La storia tra i due si è conclusa nel peggiore dei modi nel 2018. Non solo il difensore ha lasciato la Capitale a contratto scaduto, ma il 28 maggio, nella ultima partita in maglia biancoceleste, regalò all'Inter la qualificazione alla successiva Champions League.

Al minuto 78 la Lazio vinceva 2-1 e, con quel risultato sarebbe approdata in Europa, ma l'ingenuità di De Vrij su Icardi, costò ai biancocelesti il calcio di rigore che l'argentino non fallì. La Lazio rimase in dieci e Vecino di testa completò la rimonta nerazzurra, lasciando il rimpianto di una Champions sfumata in casa Lazio.