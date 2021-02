Joao Cancelo, il terzino portoghese del Manchester City, è in una fase ascendente della sua carriera. Dopo essere approdato a Manchester nel 2019, ha avuto un inizio assai difficile. Ora, però, è riuscito a riconquistarsi la fiducia del suo mister, Pep Guardiola, diventando titolare sulla fascia destra. Considerando gli innumerevoli impegni del club inglese, Cancelo sta mostrando tutta la sua qualità in campo, insieme ad una buona tecnica. Per questo motivo il City non avrebbe alcuna intenzione di venderlo. Le trattative, quest'anno, non sono mai state avviate, a differenza dell'anno scorso, quando è stato ad un passo dal ritorno con la maglia dell'Inter in un complicato affare risolto in un nulla di fatto.

Joao Cancelo nella trattativa Lautaro Martinez-Barcellona

Nell'estate del 2020 Joao Cancelo è entrato nel potenziale affare Lautaro Martinez-Barcellona, che alla fine non è andato in porto. Una trattativa che ha visto coinvolto anche il Manchester City con Semedo, difensore del Barcellona, che sarebbe dovuto andare a Manchester in uno scambio con Cancelo, che avrebbe preso il suo posto in maglia blaugrana prima di essere girato ai nerazzurri per l'operazione Lautaro Martinez. Il club interista decise di non approfondire la trattativa e bloccò il trasferimento del suo attaccante argentino. Alla fine, l' a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, riuscì nell'investimento chiamato Achraf Hakimi. Il marocchino è stato un acquisto più che azzeccato per i nerazzurri.

In questa prima parte di stagione ha fatto valere tutto il suo potenziale con le sue galoppate sulla fascia destra. Oltre all'Inter anche la Juventus ha sempre tenuto conto del difensore portoghese, che ha comprato a titolo definitivo dal Valencia nell'estate 2018. Oggi, però, il club bianconero riesce a sopperire alla sua mancanza grazie alle diverse alternative sulla fascia destra che ha a disposizione: da Cuadrado a Chiesa fino al jolly Danilo.

Affermazione con il Valencia e il successivo passaggio in Italia

Joao Cancelo si è affermato come uno dei terzini più promettenti della sua generazione nei suoi tre anni al Valencia, dove ha militato dal 2014 al 2017. Nell'estate del 2017 passò in prestito all'Inter, in uno scambio con Kondogbia. Fece il suo esordio con i nerazzurri nella partita di Coppa Italia contro il Pordenone del 12 dicembre 2017.

Il suo unico goal con l'Inter fu siglato su punizione nel match casalingo contro il Cagliari. Il suo contributo è stato fondamentale per la qualificazione alla successiva edizione della Champions League con l'allenatore Luciano Spalletti. La dirigenza nerazzurra decise, però, di non riscattarlo e lui tornò a Valencia. La Juventus lo acquistò a titolo definitivo dal club spagnolo e giocò con la squadra di Massimiliano Allegri nell'anno 2018-2019 per poi passare al Manchester City, dove gioca tuttora.