Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono sicuramente in grandi protagonisti dell'Inter in questa stagione. I due attaccanti hanno trascinato i nerazzurri non solo nel derby di Milano del 21 febbraio contro il Milan, vinto con un netto 3-0, ma anche in testa alla classifica, a più quattro proprio sui rossoneri. Le prestazioni dei due centravanti non sono passate inosservate e, inevitabilmente, hanno attirato l'attenzione dei top club europei. La società che avrebbe mostrato maggiore interesse sarebbe il Barcellona, in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Il Barcellona sarebbe su Lukaku e Lautaro

Il Barcellona, secondo a quanto riportato da un quotidiano spagnolo, avrebbe messo gli occhi sui due attaccanti dell'Inter, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I blaugrana sono in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato, soprattutto dopo l'addio di Luis Suarez, andato all'Atletico Madrid la scorsa estate e non sostituito. Inoltre, la prossima stagione dirà con ogni probabilità addio Leo Messi, che è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate definitivamente.

Quello per il Toro è un ritorno di fiamma da parte degli spagnoli, che già lo scorso anno ci hanno provato a lungo per accaparrarsi le sue prestazioni. Prima dell'esplosione della Pandemia, inoltre, il Barça sembrava pronto anche a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro o intavolare un maxi scambio per un valore complessivo superiore alla clausola.

Diverso il discorso relativo a Big Rom, che il 21 febbraio ha conquistato la vetta della classifica capocannoniere, salito a quota 17 reti con il gol messo a segno contro il Milan. Il centravanti belga sembra aver fatto quello step successivo che gli mancava e per questo il Barcellona lo avrebbe individuato per rinforzare l'attacco.

La possibile richiesta dell'Inter

Nonostante le difficoltà societarie ed economiche che sta riscontrando l'Inter in questi ultimi mesi, i nerazzurri non si priveranno tanto facilmente di uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Come dimostrato l'estate scorsa, anzi, il club meneghino accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solo per proposte fuori mercato, che permettano di individuare un sostituto all'altezza, oltre a rinforzare la rosa negli altri reparti.

Per questo il Barcellona, per provare ad accaparrarsi le prestazioni di uno tra il belga e l'argentino, dovrebbe mettere sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Il Toro ha sempre la clausola da 111 milioni, ma nei prossimi mesi potrebbe essere annunciato il rinnovo con la rimozione proprio della clausola e questo darebbe ancora più forza all'Inter in sede di trattativa.