La Juventus ha chiuso la sessione invernale di mercato senza particolari sorprese. Non è arrivata la punta cercata per completare il settore avanzato ma gli investimenti hanno riguardato quasi esclusivamente l'under 23 bianconera. In tema cessioni invece è stato confermato l'addio del centrocampista Sami Khedira, che si è trasferito all'Hertha Berlino. Oltre a Khedira, almeno secondo la stampa turca, un altro calciatore poteva lasciare la Juventus nelle ore conclusive della sessione invernale. Alcune indiscrezioni confermano che il Liverpool si sarebbe adoperato per cercare un rinforzo di qualità per la difesa e avrebbe individuato il profilo ideale in Merih Demiral, centrale turco della Juventus.

La società inglese avrebbe presentato un'offerta per il giocatore da 50 milioni di sterline, equivalenti a 62 milioni di euro. Una somma importante che però la Juventus avrebbe respinto: Demiral sarebbe considerato un giocatore incedibile

La Juventus avrebbe rifiutato un'offerta per Demiral

Secondo la stampa turca, il Liverpool negli ultimi giorni di mercato avrebbe presentato alla Juventus un'offerta da più di 60 milioni di euro per Merih Demiral. La società bianconera però considererebbe incedibile il difensore turco. Per questo ci sarebbe stato un netto rifiuto. Nelle ultime settimane si era parlato di una presunta insoddisfazione del nazionale turco in merito ad uno scarso impiego da parte del tecnico Andrea Pirlo. La Juventus però ritiene il giocatore un elemento importante per il presente e per il futuro ed è che probabile possa concedergli molto minutaggio nella seconda parte della stagione.

D'altronde anche nel mese di febbraio la squadra bianconera giocherà ogni tre giorni. Probabile quindi che ci sarà spazio per tutti i giocatori della rosa a disposizione del tecnico bianconero.

Il mercato della Juventus

Gli investimenti per la Juventus saranno rimandati al Calciomercato estivo. Tutto però passerà anche da un alleggerimento della rosa.

I principali indiziati a lasciare Torino la prossima estate sono i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi hanno mercato in Inghilterra e in caso di partenza potrebbero portare un incasso di circa 60 milioni di euro. Denaro che ritornerebbe utile per acquistare un giocatore di qualità per la mediana. Piace in particolar modo Houssem Aouar del Lione, che sarebbe stato vicino alla Juventus anche lo scorso calciomercato estivo.

Il centrocampista ha una valutazione di circa 55-60 milioni di euro.