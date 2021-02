In casa Inter uno dei giocatori che non avrebbe convinto a pieno in questa stagione, almeno fino ad ora, è Aleksander Kolarov. Il laterale serbo è arrivato dalla Roma la scorsa estate in cambio di un piccolo indennizzo ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle aspettative. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero anche lasciarlo andare tra qualche mese, non esercitando l'opzione di rinnovo sul contratto. L'allenatore, Antonio Conte, non lo ha schierato spesso in questa seconda parte di stagione e, anzi, starebbe ragionando sul suo possibile sostituto.

Kolarov potrebbe dire addio

Il futuro di Aleksander Kolarov potrebbe non essere all'Inter la prossima stagione.

Il difensore non ha convinto fino ad ora, nonostante su di lui ci fossero delle aspettative importanti, soprattutto da parte del tecnico nerazzurro Antonio Conte, che lo ha chiesto per completare il reparto arretrato. L'allenatore, infatti, lo ha schierato come terzo di difesa a sinistra ad inizio stagione, quando Bastoni era out essendo positivo alla Covid, ma le sue prestazioni sono state spesso al di sotto della sufficienza, soprattutto quella nel derby di andata, in cui causò il rigore dell'1-0 e si perse Ibrahimovic in occasione del raddoppio.

Alla luce di ciò il club meneghino potrebbe non esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto. L'Inter, infatti, lo ha acquistato la scorsa estate dalla Roma per 1 milione di euro, offrendo un contratto annuale, fino a giugno 2021, con opzione per un'altra stagione.

Kolarov ha ancora qualche mese per convincere i nerazzurri anche se non sarà semplice, essendo chiuso da Bastoni. Fino ad ora ha collezionato soltanto sette presenze in campionato, collezionando un assist, a fronte di una partita disputata in Champions League. Troppo poco per il classe 1985, che in giallorosso spesso arrivava in doppia cifra sommando le reti e gli assist.

Il possibile sostituto di Kolarov

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe cominciato a pensare anche al sostituto di Kolarov. Il nome caldo sarebbe un giocatore della Cantera nerazzurra. Si tratterebbe del giovane difensore classe 2002, Lorenzo Pirola, che è stato ceduto la scorsa estate in prestito al Monza, in Serie B.

Il giocatore non ha trovato spazio agli ordini di Brocchi, avendo collezionato una sola presenza con il club brianzolo. Proprio per questo Conte lo rivorrebbe alla base per fargli fare lo stesso percorso fatto lo scorso anno con Bastoni, inserendolo gradualmente in prima squadra e alternandolo con il classe 1999 per permettergli anche di fare esperienza, visto che mandarlo in prestito rischia di ritardare la sua crescita, come dimostrato in quest'annata.