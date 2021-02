Domenica 21 febbraio alle ore 18 ci sarà Atalanta-Napoli, incontro valido per il 23° turno di Serie A. Gli orobici, nella giornata precedente, hanno avuto la meglio nel match fuori dalle mura amiche col Cagliari di Di Francesco, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Muriel allo scadere. I partenopei, invece, hanno fatto bottino pieno allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Pirlo, col risultato di 1-0, per merito del rigore trasformato da Insigne.

Statistiche: le due compagini si sono affrontate 45 volte nel campionato italiano, col Napoli leggermente in vantaggio avendo conquistato la vittoria in 16 occasioni contro le 15 della Dea, mentre 14 partite sono terminate in parità.

Atalanta, da valutare le condizioni di Hateboer

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta mirano al terzo risultato utile consecutivo in Serie A, in modo da riagganciare prima possibile la zona Champions League. Per impensierire il Napoli, il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Gollini in porta. Terzetto difensivo che avrà buone possibilità di essere formato da Djimsiti, Palomino e Romero. Maehle e Gosens, invece, andranno presumibilmente a posizionarsi sulle fasce, con la coppia Pasalic-Freuler che agirà al centro del reparto centrale. Pessina dovrebbe essere riconfermato come trequartista, nel frattempo sul fronte offensivo i titolari potrebbero essere Josip Ilicic e Duvan Zapata. Saranno, infine, da valutare le condizioni fisiche di Hateboer.

Napoli, emergenza in difesa

Mister Gattuso ed il suo Napoli dovranno affrontare questo ostico match in trasferta non potendo contare sulle qualità degli infortunati Mertens, Ospina, Manolas, Hysaj, Demme e Lozano. Da valutare, invece, le condizioni fisiche di Ghoulam e Koulibaly. Per battere la Dea, il tecnico calabrese potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Meret a difesa dei pali.

Quartetto di difesa che avrà ottime chance di avere come interpreti iniziali Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Rrahmani e Maksimovic che si posizioneranno al centro. Linea mediana che potrebbe essere composta da Bakayoko e Fabian Ruiz. A trequarti campo, infine, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto il capitano Insigne, Zielinski e Politano che avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Osimhen.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Romero, Palomino, Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens, Pessina, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz, Insigne, Politano, Zielinski, Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.