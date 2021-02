La Juventus, questo pomeriggio 12 febbraio, si allenerà in vista della gara contro il Napoli. Per questa partita Andrea Pirlo avrà alcune defezioni. Infatti, i bianconeri non avranno a disposizione Arthur, Aaron Ramsey e Paulo Dybala. Il brasiliano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una calcificazione alla membrana interossea di natura traumatica. Arthur sta tenendo in ansia l'ambiente bianconero perché sarebbe a rischio anche per la gara contro il Porto di mercoledì 17 febbraio. Paulo Dybala, invece, ha sentito un riacutizzarsi del dolore al ginocchio perciò non sarà a disposizione di Andrea Pirlo.

Mentre sono in dubbio Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey.

Da valutare Bonucci e Ramsey

Nella seduta del 12 febbraio la Juventus dovrà fare alcune prove di formazione in vista della gara contro il Napoli. Andrea Pirlo ha alcuni dubbi visto che deve valutare le condizioni di Bonucci e Ramsey. Il primo è un po' affaticato e il tsncico bresciano deve decidere se portarlo a Napoli oppure no. La sensazione è che non verranno corsi rischi e probabilmente al fianco di Giorgio Chiellini ci sarà Matthijs de Ligt. L'olandese è nettamente favorito su Merih Demiral. Anche sulle fasce ci sarà qualche cambio visto che come ha rivelato Andrea Pirlo sia Danilo che Alex Sandro sono reduci da molte partite. Perciò uno dei due potrebbe rifiatare. A centrocampo vista l'assenza di Arthur giocheranno Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot.

Mentre sulla corsia di sinistra dovrebbe esserci Weston McKennie. L'americano ha un fastidio all'anca ma sta meglio e dovrebbe essere regolarmente in campo. Sulla destra, invece, ci sarà Federico Chiesa. In ogni caso, come ha spiegato Andrea Pirlo, l'obbiettivo della Juventus è quello di andare a Napoli per vincere. Dopo la trasferta in Campania i bianconeri si dovranno concentrare sulla Champions League per questo motivo Pirlo dovrà dosare le forze dei suoi giocatori.

In attacco la certezza è Cristiano Ronaldo

Per la gara contro il Napoli Andrea Pirlo dovrà fare qualche valutazione anche in attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo è certo del posto mentre al suo fianco ci sarà uno fra Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Lo spagnolo è reduce da un attacco febbrile. Però sta meglio e nel corso dell'allenamento di oggi il tecnico della Juventus risolverà il dubbio.

Non è da escludere che il numero 9 bianconero possa riposare proprio in vista della gara contro il Porto. Al termine dell'allenamento di oggi 12 febbraio se ne saprà qualcosa in più e si capirà anche se Bonucci e Ramsey hanno recuperato visto che la Juventus diramerà la lista dei convocati prima di partire alla volta di Napoli.