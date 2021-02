La Juventus martedì 9 febbraio ha conquistato la finale di Coppa Italia ai danni dell'Inter. Il post gara è stato davvero infuocato e c'è stato uno sconto anche tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter ha fatto il dito medio verso la tribuna dell'Allianz Stadium e questo gesto ha scatenato la reazione del presidente della Juventus. Dello scontro tra Conte e Agnelli ne ha parlato in un'intervista recente anche Massimo Giletti noto tifoso bianconero: "Caduta di stile? Mi sono rotto le scatole di questo perbenismo e ipocrisia". Dunque, il conduttore ha risposto così a chi parla di una caduta di stile da parte di Andrea Agnelli.

Parla Giletti

La scia di polemiche lasciata da Juventus - Inter non si spegne e molti tifosi vip si sono espressi sullo scontro che ha visto protagonisti Andrea Agnelli e Antonio Conte. Anche Massimo Giletti ha detto la sua: "Il calcio ha questa forza emotiva che trascina gli animi portando oltre una dialettica serena". I rapporti, tra il presidente della Juventus e il tecnico salentino si sarebbero incrinati molto tempo fa e la ferita non sembra essersi rimarginata. Dei rapporti tesi tra Agnelli e Conte ne ha parlato anche lo stesso Giletti: "Poi c'è il passato tra loro che emerge nel momento difficile". Inoltre, Giletti ha risposto così a chi gli ha chiesto se ci sia stata una caduta di stile: "La caduta di stile, mi ha davvero stufato. Non dovrebbe succedere, ma può succedere a volte".

Infine, il conduttore ha sottolineato che Juventus - Inter non è mai una partita qualunque: "Juve-Inter non è mai una partita normale".

La Juventus pensa alla gara contro il Napoli

La Juventus, però, si è già lasciata alle spalle le querelle post Inter e si è già proiettata sul campo. Infatti, per i bianconeri, come ha spiegato Giletti la sfida contro i nerazzurri non è una gara normale, ma per Pirlo e i suoi ragazzi è tempo di voltare pagina.

Infatti, sabato 13 febbraio ci sarà un'altra partita e la Juventus deve pensare solo a quello. Per la gara contro il Napoli, il tecnico bresciano farà qualche cambio a cominciare dal centrocampo: sulle fasce torneranno Weston McKennie e Federico Chiesa, mentre in mezzo dovrebbe giocare Bentancur. Andrea Pirlo, in questi giorni, valuterà le condizioni di Alvaro Morata che ha avuto un attacco febbrile e bisognerà capire come sta.

Anche se sembra abbastanza scontato un suo ritorno tra i titolari. In ogni caso, la Juventus scioglierà i dubbi di formazione il 12 febbraio nell'allenamento pomeridiano. Dopo la seduta di venerdì la squadra partirà per Napoli. Per la sfida di sabato 13 febbraio, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Arthur che ha una calcificazione interossea. Resta in dubbio anche Leonardo Bonucci che ha un affaticamento muscolare e potrebbe essere preservato per la sfida contro il Porto. Dunque, al fianco di Chiellini potrebbe giocare de Ligt.