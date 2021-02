All'Allianz Stadium di Torino, martedì 9 febbraio alle 20:45, si gioca il match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Un derby d'Italia che si preannuncia spettacolare ed equilibrato così come successo nella sfida di andata, quando i bianconeri si sono imposti per 2-1 allo stadio Meazza. Decisivo Cristiano Ronaldo con una doppietta, che ha rimontato l'iniziale vantaggio siglato da Lautaro Martinez. La vincente di questa doppia sfida affronterà in finale la vincente di Atalanta-Napoli, che all'andata al Maradona Stadium hanno pareggiato 0-0.

Le ultime su Juventus-Inter

Il cammino della Juventus in coppa Italia è stato sulla carta agevole andando a vedere le avversarie affrontate. Agli ottavi di finale i bianconeri hanno eliminato il Genoa battendolo 3-2 ma sono stati necessari i tempi supplementari visto il 2-2 nei tempi regolamentari. Successo agevole ai quarti di finale, dove la squadra di Andrea Pirlo si è imposta per 4-0 all'Allianz Stadium contro la Spal, l'unica squadra di Serie B ad essere arrivata a questo punto della competizione. In campionato i bianconeri sono in netta ripresa e stanno scalando posizioni per provare a tornare in corsa per il titolo dopo un girone di andata decisamente altalenante.

L'Inter ha avuto un cammino molto più complesso in coppa Italia. I nerazzurri hanno dovuto battere la Fiorentina agli ottavi, espugnando il Franchi per 2-1 grazie al gol vittoria messo a segno da Romelu Lukaku al 119', ai tempi supplementari.

Ai quarti di finale eliminato il Milan con il successo in rimonta per 2-1, con iniziale vantaggio di Ibrahimovic e reti decisive realizzate da Romelu Lukaku e, soprattutto, Christian Eriksen al 97' su calcio di punizione. In campionato la squadra di Antonio Conte è in piena corsa per il titolo essendo in testa alla classifica con 47 punti, a più uno sul Milan che deve ancora giocare con il Crotone, visto che l'Inter ha battuto la Fiorentina al Franchi per 2-0 nell'anticipo della ventunesima giornata.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, potrebbe riproporre lo stesso undici visto all'andata. In avanti ci sarà sempre Cristiano Ronaldo, mentre al suo fianco si giocano una maglia da titolare Kulusevski e Morata, con il primo in vantaggio.

Può sorridere Antonio Conte, che recupera Lukaku e Hakimi, squalificati all'andata.

In tandem con il belga ci sarà Lautaro Martinez, mentre l'esterno sinistro sarà Young. In mezzo al campo squalificato Vidal, ci dovrebbe essere Gagliardini al fianco degli intoccabili Barella e Brozovic, anche se non è esclusa la sorpresa Eriksen come mezzala, soluzione vista a partita in corso all'andata.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.