La Juventus il 6 febbraio si è ritrovata alla Continassa per prepararsi in vista della sfida contro la Roma alle ore 18.

Andrea Pirlo ha fatto svolgere la rifinitura in vista del match contro i giallorossi. Per questa sfida ci sono alcuni dubbi di formazione che riguardano soprattutto la difesa e il centrocampo. Mentre in attacco non ci saranno grandi sorprese e accanto a Cristiano Ronaldo ci sarà Alvaro Morata. Dejan Kulusevski, invece, partirà dalla panchina ed eventualmente entrerà a gara in corso. A disposizione della Juventus non ci sarà Paulo Dybala che è ancora fermo ai box.

Qualche dubbio in casa Juventus

La Juventus, in queste ore, risolverà gli ultimi dubbi di formazione. Andrea Pirlo, in modo particolare, sta valutando le condizioni di alcuni suoi giocatori che non sono al top della forma. Il tecnico bresciano deve decidere se farlo riposare oppure no visto che gli impegni sono parecchi. Uno dei dubbi riguarda Juan Cuadrado. Il colombiano è reduce da tante partite consecutive e potrebbe aver bisogno di rifiatare. Qualora Pirlo decidesse di far riposare Cuadrado al suo posto inserirebbe Alex Sandro. Il numero 12 juventino potrebbe giocare sulla sinistra mentre sulla destra ci sarebbe Danilo. In mezzo alla difesa ci saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I due titolarissimi sono reduci dal turno di riposo concesso in Coppa Italia e oggi saranno nuovamente in campo dal primo minuto.

Mentre Matthijs De Ligt riposerà in vista del match contro l'Inter del 9 febbraio. L'altro dubbio di formazione in casa Juventus, invece, riguarda il centrocampo. Andrea Pirlo deve decidere se far riposare Arthur. Il brasiliano non è al top perciò potrebbe essere preservato in vista della Coppa Italia. Qualora dovesse riposare a quel punto accanto ad Adrien Rabiot ci sarebbe Weston McKennie, visto che Rodrigo Bentancur è assente per squalifica.

L'americano è comunque certo di una maglia da titolare visto che Pirlo deve decidere se schierarlo come centrale o come esterno. In caso di forfait di Arthur, McKennie agirebbe come mezz'ala mentre Federico Bernardeschi giocherebbe sulla corsia di sinistra, con Federico Chiesa che verrebbe dirottato sulla destra. Dunque la Juventus risolverà i dubbi di formazione solo dopo la riunione tecnica che si svolgerà nel primo pomeriggio.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ramsey ancora assente

Per la gara contro la Roma, la Juventus dovrà fare a meno di Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano è squalificato, mentro l'argentino e il gallese sono fermi ai box per infortunio. La speranza è che Dybala possa rientrare per la gara di Champions League contro il Porto.