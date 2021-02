Mancano diversi mesi all'inizio del Calciomercato estivo ma le notizie sulle possibili trattative continuano a coinvolgere giornalmente le società italiane. In questa fase molte società stanno programmando il loro lavoro in previsione della sessione estiva. Fra quelle più attive è possibile menzionare la Juventus, che starebbe valutando i possibili investimenti da effettuare per rinforzare la rosa. Le principali esigenze riguarderebbero centrocampo e settore avanzato. Si parla molto di un interesse per Paul Pogba del Manchester United, Aouar del Lione e Manuel Locatelli del Sassuolo. Per quanto riguarda il possibile arrivo di una punta, nelle ultime ore alcuni giornali sportivi italiani hanno parlato dell'indiscrezione di mercato riguardante la Juventus e la presunta volontà di riportare in Italia Mauro Icardi.

La punta argentina apprezzerebbe un eventuale ritorno in Italia, anche perché non sarebbe considerato un titolare inamovibile al Paris Saint Germain. Icardi piace anche alla Roma, quindi potrebbe definirsi una sfida di mercato fra le due società italiane.

Possibile sfida di mercato Juventus-Roma per Icardi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mauro Icardi la prossima estate potrebbe far ritorno in Italia. Piace infatti a Juventus e Roma, alla ricerca di un rinforzo nel settore offensivo. La società bianconera cerca un riferimento nell'area di rigore, diverso per caratteristiche tecniche alle punte già presenti nella rosa bianconera. La Roma invece vorrebbe investire su un giocatore che potrebbe prendere il posto già dalla prossima stagione di Edin Dzeko.

Probabile che, se dovesse rimanere Fonseca sulla panchina della Roma, la punta bosniaca possa lasciare Trigoria. Icardi ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Un prezzo importante, anche se il Paris Saint Germain potrebbe definire la sua cessione concedendo una dilazione di pagamento.

Il mercato della Juventus

La Juventus per il settore avanzato cerca però anche delle opportunità di mercato, meglio se a parametro zero.

Nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici ci sarebbe anche il nome di Memphis Depay, punta del Lione in scadenza di contratto a giugno 2021. L'olandese rappresenterebbe un investimento ideale in quanto oltre ad avere qualità importanti è anche giovane (classe 1994). In questa stagione Depay ha disputato 24 partite con il Lione realizzando 13 gol.

Sull'olandese però ci sono anche altre squadre, soprattutto il Barcellona. La Juventus potrebbe giocarsi la carta de Ligt, compagno di nazionale e amico della punta.