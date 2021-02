Dalla sfida per il titolo in Serie A al duello di mercato. Juventus e Milan starebbero iniziando a pensare a Hakim Ziyech, esterno d’attacco marocchino di 27 anni di proprietà del Chelsea. Il giocatore è stato uno dei grandi colpi dei blues che nell’estate del 2020 lo avevano portato a Londra per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il problema è che adesso le cose nel club sono cambiate, l’arrivo di Tuchel non ha per niente avvantaggiato l’ex Ajax che quindi potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di mercato.

Ziyech occasione di mercato per Juve e Milan

Così iniziano a girare tante voci sul suo futuro, si sì ipotizza un passaggio in Italia.

Juventus e Milan starebbero monitorando la situazione. Nel 4-2-3-1 di Pioli, Zyech sarebbe pedina perfetta come ala destra, senza contare che potrebbe giocare a piede invertito dall’altra parte del campo e, in caso di necessità anche come trequartista. Nell’attuale 4-4-2 ibrido di Pirlo, il marocchino invece dovrebbe essere la seconda punta da affiancare ai vari Morata e Ronaldo, difficile invece che possa per esempio essere l’alter ego di Chiesa sulla fascia destra. Le caratteristiche del giocatore sono molto offensive e per lui potrebbe essere molto difficile giocare a tutto campo.

Il tecnico tedesco Tuchel ha ammesso che Zyech deve ancora migliorare e adattarsi il calcio inglese e così lo ha spedito in panchina contro Tottenham e Sheffield e non la ha neppure convocato contro il Burnley.

Insomma nelle ultime tre gare di Premier League il 27enne non ha messo a referto nemmeno un minuto in campo.

La alternative a Zyech delle big italiane

L’esterno offensivo non è ovviamente l’unico nome accostato a Juve e Milan per cercare di migliorare i rispettivi settori offensivi. I rossoneri strarebbero cercando un’ala di qualità ed esperienza e c’è chi sussurra che uno dei preferiti sarebbe Douglas Costa.

Maldini cercherà anche di tenersi stretto Brahim Diaz, attualmente in prestito dal Real Madrid e vorrebbe chiudere il prima possibile la questione contratto con Calhanoglu. In casa Juventus, invece, si starebbe concretizzando l’acquisto a parametro zero della stellina dell’Arsenal Folarin Balogun. Un rinforzo in più in attesa di capire quale sarà il futuro di Morata, c’è da trattare il riscatto con l’Atletico Madrid, e soprattutto di Paulo Dybala che ancora non ha messo la firma sul prolungamento di contratto con i bianconeri.