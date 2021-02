Anche nel post Napoli-Parma, il tecnico Gennaro Gattuso non ha nascosto tutto il suo disappunto per le voci di mercato che lo stanno riguardando nelle ultime settimane. Secondo l'allenatore calabrese infatti il problema non è tanto nella tifoseria che può manifestare le sue idee sulla gestione tecnica del Napoli quanto in alcuni personaggi all'interno della società campana. Gattuso non ha nascosto che è rimasto dispiaciuto dal fatto che De Laurentiis si sia attivato per la ricerca di un suo possibile sostituto sulla panchina campana, senza venire interpellato dal massimo dirigente del Napoli. Sull'argomento si è soffermato anche l'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli.

Fu proprio quest'ultimo a scegliere Gattuso per la panchina rossonera nel 2017. Il tecnico calabrese restò due anni alla guida tecnica dei rossoneri prima di dare le dimissioni. Sull'attuale situazione di Gattuso a Napoli Mirabelli ha dichiarato che è sbagliato chiedere le dimissioni del tecnico calabrese. La squadra campana infatti può dire ancora la sua in tutte le competizioni in cui è impegnata.. Ha poi aggiunto: "A Napoli ci sono avversari interni, poi ci si chiede perché la Juventus vince sempre".

La situazione di Gattuso a Napoli

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato dell'attuale situazione di Gattuso a Napoli, mettendo a confronto la società campana con quella della Juventus. Ha infatti dichiarato: "a Torino si parla di progettualità e fiducia al proprio allenatore.

Sembra che a Napoli ci creiamo da soli i problemi". Sul fatto che il tecnico calabrese stia dando troppa considerazione a chi lo giudica negativamente, ha invece aggiunto che Gattuso sbaglia a dare considerazione ai giudizi di alcune persone. Secondo l'ex dirigente rossonero il campionato vede tante squadre protagoniste nella lotta per il titolo. Anche La Lazio, secondo Mirabelli, potrebbe dire la sua.

Ha poi aggiunto che a fine campionato si tireranno le somme. Infine ha dichiarato: "Servirebbe entusiasmo e non chi non vede l’ora di celebrare un funerale".

La classifica di campionato dopo venti giornate

La vittoria contro il Parma permette al Napoli di rimanere in lotta per un posto in Champions League. Inoltre, avendo una partita in meno (deve recuperare il match contro la Juventus), potrebbe ulteriormente accorciare la distanza da Milan e Inter, prima e seconda in classifica.

Attualmente la squadra di Pioli è prima a 46 punti, segue l'Inter a 44 e la Roma a 40. La Juventus invece è a 39 punti mentre Napoli e Lazio sono a 37 e Atalanta a 36. Le prossime partite potrebbero essere decisive per capire le ambizioni del Napoli. Prima la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, poi la trasferta di campionato al Ferraris contro il Genoa ed infine la Juventus. Un tris di partite che anticipa il ritorno del Napoli in Europa League.