Il nuovo logo Inter sembra pronto. Se ne parla già dalla fine del 2020, quando Suning ha iniziato a pensare un piano di rebranding per rendere più noti e più facilmente collegabili alla città di Milano il nome e il simbolo della società nerazzurra. Ora dovrebbe essere stata depositata la domanda per la registrazione del marchio, e il nuovo stemma pare prossimo all'esordio. Insomma, queste ultime sono giornate ricche di notizie e movimento per il club, ancor di più dopo la bomba lanciata da Maurizio Pistocchi riguardo le telefonate di Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus, al fuoriclasse del centrocampo nerazzurro Nicolò Barella.

9 marzo data d'esordio: nuovo logo in regalo per l'Inter

Non è una assoluta novità per l'ambiente interista e tutti i suoi tifosi il cambio di logo voluto dall'attuale proprietà cinese. Infatti, questa decisione è stata presa ed è nota già dalla fine del 2020, quando Suning ha stilato un progetto di rebranding per l'Inter. Un progetto che doveva prevedere anche un cambio di nome da FC Internazionale a Inter Milano, cosa che in realtà è ancora avvolta nell'incertezza. È destinato invece ad avverarsi il cambio di logo, che si inserisce comunque nello stesso panorama di idee: cercare un'associazione più forte tra il nome del club e la città di Milano.

Secondo le indiscrezioni di FootyHeadLines, la società meneghina ha già presentato la domanda per la registrazione del nuovo marchio.

Una volta accettata dalle autorità competenti, il nuovo logo Inter dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 9 marzo, giorno in cui il Biscione compirà 113 anni (la fondazione risale infatti al 1908).

Che aspetto avrà il nuovo logo Inter

Come si diceva, le indiscrezioni non riguardano unicamente il fatto che la domanda per la registrazione del nuovo marchio sia già stata presentata, ma anche l'aspetto del nuovo simbolo interista.

L'idea è quella di uno stemma che già solo al colpo d'occhio possa essere ricollegato in tutte le parti del mondo all'Inter, ma anche alla città di Milano. Non cambierà la forma del logo, sempre circolare e di colore nero e azzurro. Muterà, di contro, in maniera evidente la scritta che nel logo è contenuta.

Rispetto all'attuale logo che riproduce in stile liberty le lettere F (Football), C (Club), I (Internazionale) e M (Milano), quello nuovo presenterà una stile più minimal e stilizzato, in cui le uniche due lettere che rimarranno saranno la I e la M.

Questa semplificazione dello stile grafico porterà, da una parte, a una maggiore comprensibilità di ciò che è contenuto nello stemma circolare e, dall'altra, a una più facile associazione tra l'Inter e la propria città di appartenenza, punto nevralgico del progetto di rebranding voluto dalla famiglia Zhang, che lo porta avanti nonostante le voci di cessione delle quote societarie.

L'ispirazione del nuovo logo Inter viene dalla Juventus

La scelta grafica operata dalla proprietà interista non è del tutto nuova nel panorama del calcio italiano. Anzi, la prima a prendere una rotta di questo tipo per il proprio stemma è stata proprio la storica rivale dell'Inter. Dalla stagione 2017-2018 la stessa Juventus, infatti, utilizza un nuovo logo, lontano, dal punto di vista stilistico, da quelli che lo avevano preceduto nella storia della Vecchia Signora.

Quattro anni fa lo storico simbolo ovale è stato sostituito dalle attuali lettere stilizzate, molto semplici da leggere e riconoscere.

L'Inter ha voluto ispirarsi allo stesso tipo di principio, trovando l'idea ottima da un punto di vista della riconoscibilità del marchio e della sua associazione all'importante contesto che lo circonda, quello della città di Milano. D'altronde ormai le proprietà dei club hanno bisogno anche di qualche ritorno dal calcio e la necessità di un brand facilmente individuabile per la platea mondiale si staglia proprio in questo tipo di contesto.