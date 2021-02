Ieri sera 27 febbraio, la Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Verona. I bianconeri erano passati in vantaggio grazie a Cristiano Ronaldo e nel finale di gara si sono fatti raggiungere dal gol di Barak. La Juventus, però, aveva gli uomini contati e Andrea Pirlo ha dovuto adattare i giocatori che aveva e molti hanno giocato fuori ruolo. Al termine della partita il tecnico bresciano ha avuto un vivace battibecco con Giancarlo Padovan in collegamento dagli studi di Sky Sport. Il giornalista ha chiesto a Pirlo perché non avesse schierato Dragusin come terzino e la risposta dell'allenatore è stata piuttosto seccata: 'Non è un terzino e non ha mai giocato terzino ma da terzo centrale, bisogna guardarle bene le partite prima di commentare".

Pirlo ha poche alternative

Andrea Pirlo, nel match contro il Verona, non ha avuto a disposizione mezza difesa. La Juventus non ha potuto contare su Danilo, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Dunque, al netto delle assenze, Pirlo ha dovuto schierare una difesa inedita composta da Merih Demiral, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Nel post partita, il tecnico della Juventus è stato incalzato da Giancarlo Padovan proprio in merito allo schieramento difensivo. Secondo il giornalista Pirlo avrebbe dovuto schierare Dragusin da terzino destro visto che, a suo dire, il giovane difensore in settimana era stato provato come terzino. Ma l'allenatore della Juventus ha seccamente smentito Padovan: "Non è mai stato provato terzino". Infine, Pirlo e il giornalista hanno avuto da ridire anche sul posizionamento in campo di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

Il tecnico bresciano ha sottolineato che i due ragazzi sono due esterni e dunque potevano giocare sulle fasce in un 3-5-2: "Chiesa è un esterno d’attacco e ha fatto tante posizioni in quel ruolo, Bernardeschi ha giocato tanto in quel ruolo".

La Juventus deve voltare pagina

La Juventus, adesso, deve lasciarsi alle spalle e deve pensare al match del 2 marzo contro lo Spezia.

I bianconeri, in questo momento, non hanno a disposizione Paulo Dybala, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado e Arthur. Per la gara di martedì la speranza è che qualcuno possa rientrare. Ad oggi 28 febbraio, l'unico certo di rientrare è Danilo visto che ha scontato la squalifica. Per il resto bisognerà capire se Pirlo potrà recuperare almeno Morata.

Lo spagnolo è reduce da un virus che lo ha debilitato e non si sa se potrà essere a disposizione per la partita contro lo Spezia. Qualora dovesse farcela chiaramente partirebbe dalla panchina visto che è fermo da alcuni giorni. Mentre per rivedere gli altri infortunati bisognerà aspettare la gara contro la Lazio del 6 marzo.