L'Inter sembra aver cambiato totalmente registro nelle ultime settimane. I nerazzurri hanno conquistato la vetta della classifica e lo hanno fatto, tra l'altro, vincendo in maniera netta due scontri diretti, contro la Lazio e, soprattutto, contro il Milan. La squadra di Antonio Conte adesso è, a detta di tutti, la favorita per la vittoria del tricolore ma c'è stato un momento in cui sarebbe arrivata la svolta, da dentro o fuori, ovvero dopo la sconfitta subita in casa in Champions League contro il Real Madrid, che ha avvicinato all'eliminazione nelle coppe europee i nerazzurri, che è poi effettivamente arrivata qualche settimana dopo.

La svolta scudetto

Inter-Real Madrid 0-2 ha rappresentato la svolta in casa nerazzurra in ottica scudetto. A svelare i retroscena di quanto successo è stato il quotidiano Tuttosport, che parla proprio di patto scudetto tra la squadra e lo staff tecnico. Un patto siglato ad Appiano che segue le orme di quello di Villa Bellini, che ha segnato la permanenza a Milano del tecnico, Antonio Conte. Una chiacchierata avvenuta dopo la sconfitta in Champions League contro i Blancos e preceduta dalla vittoria in stile Pazza Inter contro il Torino per 4-2, quando dopo diciassette minuti del secondo tempo i nerazzurri erano sotto di due gol.

Una vera e propria svolta anche dal punto di vista tattico dato che anche Conte ha cambiato qualcosa, arretrando la linea difensiva e rendendo la squadra più compatta con il passaggio dal 3-4-1-2 al 3-5-2.

I primi segnali sono arrivati dalla schiacciante vittoria ottenuta al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato in quel momento e hanno fatto cominciare la rincorsa del club meneghino in classifica, fino ad arrivare al sorpasso al Milan di due settimane fa.

I numeri

I numeri confermano come l'Inter abbia fatto bene a cambiare modo di giocare negli ultimi mesi.

La squadra nerazzurra, che aveva preso gol in sette delle prime otto partite giocate, ha poi subito almeno una rete in sette delle quindici partite disputate successivamente. E in questo lasso di tempo la compagine guidata da Antonio Conte ha guadagnato ben sei punti sulla Juventus campione d'Italia in carica, che potrebbero diventare otto in caso di successo quest'oggi in casa contro il Genoa dopo il passo falso dei bianconeri, che hanno pareggiato 1-1 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona.

Resta, comunque, il rimpianto per il cammino in Champions League, e chissà se giocando così da inizio stagione le cose non sarebbero cambiate. Ma non c'è tempo per i rimpianti visto che il club meneghino ha archiviato quella pesante delusione e chissà che non possa consolarsi con uno scudetto che nella Milano nerazzurra manca da ben undici anni, la stagione del Triplete.