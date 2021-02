Per la Roma è già arrivato il momento di pensare al campionato dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La formazione giallorossa non ha avuto molti problemi nel superare i portoghesi del Braga nel doppio confronto europeo e adesso dovrà vedersela contro lo Shakhtar Donetsk. Squadra ucraina che in passato è stata allenata proprio dall'attuale tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Si torna a pensare alla serie A

Chiusa per ora la parentesi europea, adesso la Roma deve concentrarsi nuovamente sul campionato perché all'orizzonte c'è una nuova partita molto complicata, ovvero il match contro il Milan di domenica sera, 28 febbraio.

Quello con i rossoneri sarà una sorta di scontro diretto per una squadra che vuole assolutamente conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League.

Roma, Dzeko contro il Milan non ci sarà

Il morale della truppa giallorossa è alto anche se c'è preoccupazione per l'infortunio subito giovedì sera da Dzeko, che estrometterà il bosniaco dalla partita di domenica sera. Per il centravanti un ko di natura muscolare che richiederà un paio di settimane di stop. Dunque non ci sono dubbi sul fatto che contro il Milan Fonseca schiererà nel ruolo di centravanti Borja Mayoral, che finora è stato autore di 11 centri nella sua prima stagione in giallorosso. Decisamente un bottino molto positivo per l'ex attaccante del Real Madrid.

La probabile formazione della Roma

E allora quale sarà la formazione della Roma che scenderà in campo domenica sera? Tra i pali sarà confermato Pau Lopez mentre in difesa al fianco di Mancini e Cristante ci sarà il ripescato Fazio, non utilizzabile in Europa. In questo modo Spinazzola potrà nuovamente spostarsi sul binario sinistro di centrocampo, pronto a sfruttare la sua corsa e la sua intraprendenza.

Sul lato opposto invece vedremo l'olandese Karsdorp favorito su Bruno Peres. In mezzo al campo sembrano esserci pochi dubbi. Fonseca dovrebbe schierare l'accoppiata formata dallo spagnolo Villar, che ormai è diventato insostituibile per la sua sagacia tattica, e Veretout.

Come già detto invece non ci sono dubbi per quanto riguarda il centravanti della Roma, che sarà sicuramente Borja Mayoral.

Dietro di lui si muoveranno Pellegrini e Mhkitaryan. Entrambi non hanno preso parte dall'inizio al match di Europa League e dunque hanno energie fresche da spendere in questo scontro così importante. In ogni caso in panchina Fonseca potrà contare su elementi come Pedro e El Shaarawy che sono senz'altro in grado di dare una grande mano, pur entrando a match in corso, per cercare di arrivare a quella che sarebbe una vittoria preziosissima per la classifica della Roma.