La Juventus tornerà in campo sabato 27 febbraio alle ore 20:45 per affrontare il Verona in un turno di campionato molto importante per la squadra di Pirlo. I bianconeri infatti sono obbligati al successo per non perdere ancora terreno dall'Inter capolista. Attenzione massima però al Verona, che è una squadra molto organizzata e capace senz'altro di mettere i bastoni tra le ruote a Ronaldo e compagni.

L'allenatore bianconero Andrea Pirlo è alle prese però con diverse assenze in tutti i reparti. In difesa non ci saranno Cuadrado e Danilo, oltre a Bonucci e Chiellini, e anche in attacco la situazione è molto delicata visto che Morata e Dybala rischiano di non essere della partita.

Juventus, Morata potrebbe saltare il Verona

Le condizioni del ginocchio di Dybala andranno monitorate giorno dopo giorno e l'argentino difficilmente potrà essere della contesa. L'obiettivo è quello di poter contare sul talento ex Palermo almeno per il match di ritorno di Champions League contro il Porto che si giocherà il 9 marzo. Anche la presenza di Morata è in forte dubbio. Lo spagnolo è alle prese con una infezione virale che potrebbe estrometterlo dal match contro gli scaligeri. L'obiettivo di Pirlo al massimo è quello di recuperarlo per la panchina.

Kulusevski con Ronaldo in attacco

E allora ecco che le possibilità di scelta per Pirlo sono davvero ridotte all'osso. Non si discute la presenza di Cristiano Ronaldo, che sarà chiamato ancora una volta a giocare dal primo minuto.

CR7 sta continuando a regalare gol e punti importanti alla Juventus e i tifosi si aggrapperanno ancora una volta alle sue prodezze per cercare di portare a casa i tre punti. Al fianco del portoghese giocherà dunque Kulusevski. Lo svedese ancora non è esploso definitivamente e nel ruolo di seconda punta sembra faticare un po'. Pirlo comunque gli darà fiducia affidandogli una maglia da titolare.

La probabile formazione della Juventus

Le opzioni di Pirlo sono legate essenzialmente al modulo. Non c'è un terzino destro di ruolo, quindi nel caso in cui l'allenatore volesse continuare a schierare il 4-4-2, allora davanti a Szczesny dovrebbe giocare il giovane Dragusin a destra, con Demiral-De Ligt centrali e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Chiesa e McKennie saranno gli esterni, con Bentancur e Rabiot in mezzo.

In attacco ci sarà Ronaldo insieme a Kulusevski.

Ma non è da escludere che Pirlo possa virare anche sul 3-5-2. In questo caso in difesa non giocherebbe Dragusin, che a centrocampo sarebbe sostituito da Bernardeschi, per una squadra decisamente a trazione anteriore. L'impressione è che però la Juventus continuerà sulla stessa idea tattica vista nelle ultime partite.