Quarta sconfitta consecutiva per il Crotone che al termine della gara della ventiduesima giornata cede anche al Sassuolo. Per i calabresi, sconfitti 1-2 all'Ezio Scida, si tratta del sedicesimo k.o. stagionale. L'ultima posizione in classifica con tanto di peggiore difesa del campionato starebbero portando la società ad effettuare un'attenta riflessione sul futuro della panchina. Tra sarebbero i profili accostati alla squadra rossoblù che nel prossimo turno dovrà fare visita alla Juventus all'Allianz Stadium.

Crotone, Stroppa in bilico

Nelle scorse settimane, alcune voci avevano iniziato ad emergere a seguito di alcuni risultati pesanti incassati dal Crotone, ora le stesse sembrano ritornare con maggiore insistenza.

La società calabrese si troverebbe ad un bivio: continuare a credere nel lavoro di Giovanni Stroppa o dare una sferzata alla stagione affidandosi ad un altro allenatore. Tre sarebbero i nomi accostati alla panchina del Crotone, con i profili di Leonardo Semplici, Daniele De Rossi e Walter Zenga inseriti all'interno della lista al vaglio della società.

Per Leonardo Semplici, si tratterebbe di un ritorno su una panchina di Serie A dopo le annate vissute alla guida della Spal. Il profilo nuovo sarebbe invece quello di Daniele De Rossi per il quale si tratterebbe di un debutto assoluto dopo l'addio al calcio dei mesi scorsi. Walter Zenga, invece, rappresenterebbe un ritorno. L'ex portiere dell'Inter ha infatti allenato il Crotone in Serie A nel torneo 2017-2018, retrocedendo però al termine dell'ultima giornata.

Obiettivo salvezza ancora possibile

A confortare al momento è però il distacco con le dirette rivali alla salvezza. Se vero che la squadra rimane in ultima posizione è anche vero che le avversarie non sembrano vivere momenti migliori. Con il quart'ultimo posto a distanza di cinque punti, attualmente ricoperto dal Torino, il Crotone, che dovrà ancora giocare lo scontro diretto all'Ezio Scida, potrebbe ancora confidare nel buon esito finale della stagione.

Con il rientro in squadra previsto per le prossime giornate di alcuni calciatori da lungo tempo infortunati, le chance salvezza potrebbero sensibilmente aumentare. Per questo motivo sembra fondamentale non perdere altro tempo e provare a diramare le nubi attorno alla panchina nel più breve tempo possibile.

Crotone, difesa da rivedere

Uno dei dati maggiormente allarmanti della squadra è quello legato al numero di reti subite.

In ventidue giornate, gli squali, hanno incassato 52 reti, troppe per una società che vuole confidare nella salvezza o per lo meno giocarsi le sue chance fino all'ultima giornata. Un dato che vede i rossoblù incassare oltre due reti a gara con la porta difesa da Alex Cordaz, mai inviolata nelle partite casalinghe. Solamente due le occasioni nelle quali il Crotone ha evitato di incassare reti in stagione, entrambe in trasferta nei match conclusi a reti inviolate in casa di Udinese e Torino.