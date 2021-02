La Juventus, ieri 13 febbraio, ha perso per 1-0 contro il Napoli. I bianconeri hanno disputato un primo tempo insufficiente, ma nella seconda frazione di gioco hanno cercato in tutti i modi il gol, anche se i bianconeri hanno fallito diverse occasioni da rete. Il gol del Napoli è arrivato con Insigne, che ha trasformato un rigore per un fallo fischiato a Giorgio Chiellini.

Questo penalty assegnato agli azzurri dal signor Doveri non ha convinto Fabrizio Ravanelli. L'ex attaccante della Juventus, a Jtv, è stato piuttosto severo con il direttore di gara: "È un rigore inventato da arbitro e Var".

Ravanelli 'bacchetta' Doveri

Fabrizio Ravanelli ha analizzato l'episodio chiave di Napoli - Juventus. Per l'ex attaccante della Vecchia Signora quello concesso agli azzurri non era rigore: "È un rigore scandaloso, Chiellini era avanti a Rrahmani e aprendo le braccia ha colpito il difensore del Napoli". Per Ravanelli ai suoi tempi non sarebbe mai stato concesso un penalty del genera a nessuna squadra. Dunque, secondo "Penna Bianca" quella di ieri 13 febbraio è stata una serata no: "È stata una serata nata storta: il rigore, le tante occasioni che non abbiamo concretizzato".

Infine, Ravanelli ha sottolineato che Rrahmani non avrebbe mai preso il pallone e che Chiellini ha aperto le braccia per permettere a Szczesny di uscire. Infine l'ex attaccante ha poi aggiunto che la Juventus ha comunque fallito diverse occasioni da gol.

La Juventus deve voltare pagina

Intanto per la Juventus non è tempo di recriminare, ma di voltare pagina. I bianconeri devono pensare alla partita del 17 febbraio contro il Porto in Champions League.

La Juventus, per questa partita, dovrebbe fare a meno di Arthur, inoltre vanno verificate le condizioni di Juan Cuadrado. Il colombiano, contro il Napoli, è stato sostituito nell'intervallo a causa di un problema fisico e probabilmente salterà la partita di Champions.

Per la gara contro il Porto la speranza è quella di poter ritrovare Paulo Dybala. L'argentino è ancora in fase di recupero e nei giorno scorsi sentiva ancora un fastidio al ginocchio. Dunque, è possibile che in Champions League, Andrea Pirlo non faccia molti cambi.

In difesa potrebbe rientrare Leonardo Bonucci che contro il Napoli ha riposato. Il numero 19 juventino è un po' affaticato ma in Champions League dovrebbe esserci.

In attacco, la certezza sarà Cristiano Ronaldo, mentre resta da capire chi lo affiancherà tra Alvaro Morata e Dejan Kulusevski.

In ogni caso la Juventus ha ancora qualche giorno per poter preparare la partita contro il Porto e mister Pirlo solo nelle prossime ore capirà se potrà ritrovare qualche infortunato o meno.