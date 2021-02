Si è da poco concluso il posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio allo stadio Meazza di Milano sul risultato finale di 3-1 grazie alla doppietta di Lukaku e al gol Lautaro che ha ristabilito le distanze dopo la rete di Escalante. Con questo successo la squadra di Conte vola in testa alla classifica con 50 punti, superando il Milan, che ora è a meno uno. I biancocelesti restano a quota 40 punti. Domenica prossima, alle ore 15, i nerazzurri affronteranno proprio il Milan in un derby che si preannuncia fondamentale per la corsa allo scudetto. I biancocelesti, invece, ospiteranno la Sampdoria allo stadio Olimpico sabato alle ore 15.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, scende in campo con il solito 3-5-2 e conferma Eriksen, come visto contro la Juventus in coppa Italia, in mezzo al campo al fianco di Barella e Brozovic, con Lukaku e Lautaro Martinez a guidare l'attacco. Gli esterni sono Hakimi e Perisic, che vince il ballottaggio con Young.

Nel primo tempo la Lazio tiene il campo ma l'Inter con pochi tocchi arriva in porta. In particolar modo Eriksen prova a illuminare il gioco con le sue giocate. E proprio da un suo passaggio per Lukaku, che gira di prima per Lautaro, nasce il calcio di rigore che viene realizzato dal belga al 22'. Nel finale della prima frazione di gara Big Rom trova anche il raddoppio: al 45' finalizza dopo un rimpallo tra Brozovic e due giocatori della Lazio.

Nel secondo tempo l'Inter è sempre pericolosa in ripartenza ma con Lautaro e Hakimi spreca e la Lazio ne approfitta riaprendo la partita al 61'. La punizione calciata da Milinkovic Savic fa finire la palla addosso a Escalante prima di insaccarsi in rete, spiazzando Handanovic. Passano pochi minuti e i nerazzurri si riportano a più due. Al 64', infatti, Lukaku parte in velocità ed è inarrestabile per i difensori avversari, palla al centro per Lautaro che a porta vuota segna.

Al 71' il belga va vicino alla tripletta ma Reina si oppone.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Non può nulla sul gol.

Skriniar 7: Partita attenta per lo slovacco, sempre insuperabile.

De Vrij 6,5: Anche l'olandese è sempre sicuro su Immobile.

Bastoni 6,5: Ormai una certezza per il reparto arretrato nonostante la giovane età.

Hakimi 6: Oggi tenuto bene da Marusic.

Barella 6,5: Partita attenta.

Brozovic 7: Dai suoi piedi nascono le tre azioni che portano alle reti dell'Inter.

Eriksen 6,5: Ottima prestazione del danese, che migliora partita dopo partita.

Perisic 6,5: Partita di grande sacrificio per il croato.

Lautaro Martinez 7: Il Toro corre e pressa. Segna il gol che chiude la partita.

Lukaku 8: Semplicemente inarrestabile e con queste due reti sono 300 in carriera.