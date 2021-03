Il Real Madrid potrebbe bussare alle porte dell'Inter per chiedere le prestazioni di Milan Skriniar, Il difensore slovacco, titolarissimo durante questa stagione dopo l'anno di transizione in cui Antonio Conte gli ha preferito Diego Godin, sarebbe l'obiettivo principale di Floentino Perez se dovesse esserci l'addio di Sergio Ramos. Il centrale spagnolo ha il contratto in scadenza e non avrebbe ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo con la società spagnola, che non avrebbe intenzione di accontentare le sue pretese economiche. Ramos, che chiede almeno un biennale da circa 15 milioni di Euro, sarebbe corteggiato, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche da Juventus, Manchester United, Manchester City e Paris Saint Germain.

Il piano del Real Madrid per Milan Skriniar

Il club di Madrid, per convincere l'Inter a cedere il cartellino, avrebbe in mente un'offerta simile a quella che ha portato Achraf Hakimi alla Pinetina. Ben 40 milioni di euro più altri 5 di bonus per l'ex Sampdoria che ha il contratto in scadenza nel 2023. La società nerazzurra, sotto richiesta del tecnico salentino, non sarebbe affatto disposta a privarsi del centrale ormai padrone della difesa assieme a Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.

Il Tottenham avrebbe cercato Skriniar in estate

Durante la scorsa estate, Skriniar sarebbe stato messo sul mercato per finanziare le operazioni in entrata promosse dai dirigenti nerazzurri. Il Tottenham di Josè Mourinho sarebbe stato disposto anche ad offrire circa 50 milioni di euro ma l'emergenza finanziaria causata dal Coronavirus avrebbe fatto saltare la trattativa.

Il direttore sportivo, Giuseppe Marotta, in realtà, avrebbe rifiutato anche un'offerta da circa 65 milioni di euro proveniente proprio dalla Premier League.

Le cifre che hanno portato il difensore a Milano

Milan Skriniar si è trasferito alla Pinetina nell'estate del 2017. L'operazione con la Sampdoria si è conclusa sulla base di 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato circa 15 milioni di euro, per un totale di 30 milioni.

Sono poi stati inseriti anche dei bonus, scattati per le prestazioni del calciatore con la maglia nerazzurra, che hanno garantito altri 7 milioni di euro alla società blucerchiata. Il difensore ha successivamente firmato, nel 2019, un adeguamento economico del contratto fino al 2023 che prevede uno stipendio da 3 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 4 milioni.

Il calciatore, quando è arrivato a Milano, è stato sempre un perno dell'Inter di Spalletti, che lo ha prima collocato in coppia con Miranda e poi, durante l'anno successivo, con Stefan De Vrij nella difesa a quattro.