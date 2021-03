Sabato 3 aprile alle ore 20:45 si giocherà Bologna-Inter, incontro valido per il 29° turno di Serie A. I rossoblu, nel turno precedente, hanno avuto la meglio nell'incontro in trasferta contro il Crotone di Cosmi, imponendosi col risultato di 3-2 in rimonta. L'incontro previsto tra Inter e Sassuolo, invece, è stato rinviato a mercoledì 7 aprile alle ore 18:45.

Statistiche: gli ultimi quattro match disputati tra le due compagini nel campionato italiano hanno visto due vittorie per parte. Tre di questi quattro incontri, inoltre, sono terminati con almeno tre reti complessive (Over 2,5).

Bologna, squalificato Palacio

Mister Mihajlović e il suo Bologna sono in 11^ posizione con un rassicurante +12 dalla zona retrocessione. Per tentare di impensierire i nerazzurri, il tecnico serbo potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Costa a difesa dei pali. Il quartetto difensivo potrebbe essere composto da Soumaoro e Danilo in mezzo, con Dijks a sinistra e Tomiyasu sul fronte destro. Gli interpreti iniziali della linea mediana, invece, saranno presumibilmente Dominguez e Svanberg. I trequartisti dovrebbero essere Skov Olsen, Soriano e Sansone, che agiranno a supporto del vertice offensivo Barrow.

Palacio salterà l'incontro per squalifica, mentre saranno ancora out Santander e Faragò. Da valutare, infine, le condizioni di Skorupski che, se dovesse recuperare in tempo, potrebbe prendere il posto di Costa come titolare.

Inter, probabile impiego di Ranocchia al posto di De Vrij

Antonio Conte e la sua Inter vantano un ruolino di otto vittorie consecutive in Serie A e sembrano sempre più proiettati verso la conquista del loro 19° scudetto. Per continuare sul trend positivo, il tecnico salentino potrebbe optare per il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. La probabile assenza di De Vrij farà spazio a Ranocchia che, assieme a Skriniar e Bastoni, dovrebbe completare il reparto arretrato.

La cerniera di centrocampo, con tutta probabilità, vedrà come titolari Hakimi come esterno sinistro e Perisic sul fronte destro, mentre Eriksen, Brozovic e Barella si posizioneranno in mezzo. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, infine, dovrebbero essere gli interpreti iniziali del fronte offensivo nerazzurro. Ancora out Vidal, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di De Vrij, Vecino e D'Ambrosio.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter:

Bologna (4-2-3-1): Costa (Skorupski), Dijks, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu, Dominguez, Svanberg, Sansone, Soriano, Skov Olsen, Barrow. Allenatore: Siniša Mihajlović.

Inter (3-5-2): Handanovic, Ranocchia, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Eriksen, Barella, Brozovic, Perisic, Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte.