Che Cristiano Ronaldo fosse uno dei migliori giocatori del campionato di Serie A - se non il migliore - non è mai stato un mistero, ma adesso c'è anche il conforto dei numeri almeno per quanto riguarda il periodo più recente: già, perché secondo il CIES nel primo trimestre del 2021 nessuno in Serie A ha fatto meglio del portoghese della Juventus.

Le statistiche prese in esame dall'osservatorio calcistico svizzero, che ha analizzato le prestazioni dei giocatori in campo per almeno due terzi dei minuti giocati in questi mesi, dicono che CR7 è tra i migliori in Europa ed è il primo in Italia.

Cristiano accumula premi e riconoscimenti

Stando a quanto comunicato dall'osservatorio CIES - riconosciuto dalla FIFA e dalla UEFA - Cristiano Ronaldo guida la graduatoria (con un punteggio pari a 89,3 in base ai parametri utilizzati) davanti a Insigne e all'interista Brozovic. Al quarto posto c'è il sorprendente Gosens, quinto invece Luis Alberto.

Già nelle scorse settimane il numero 7 della Juventus era stato premiato come Giocatore dell'anno - per la seconda volta - dall'Associazione Italiana Calciatori, grazie al suo ottimo rendimento anche in classifica marcatori.

Meglio di Lukaku, ma dietro il rivale Messi

Nella top-20 italiana non ci sono Ibrahimovic (che nel periodo considerato non ha giocato abbastanza) e Lukaku, ovvero gli antagonisti principali di CR7 in Serie A per la corsa al titolo di capocannoniere.

C'è invece il rivale Messi nella classifica europea che raggruppa i giocatori dei campionati top: il capitano del Barcellona (con 92.5) precede Lewandowski e il nazionale azzurro Jorginho.

Il punteggio assegnato ad ogni calciatore tiene in considerazione statistiche singole e di squadra, diverse anche in base al ruolo in campo, con un punteggio complessivo da 1 a 100: Lionel Messi è l'unico con un punteggio superiore a 90, Cristiano Ronaldo è quinto, dietro a Ruben Dias del Manchester City.

Numeri da top-5 europea, ma manca un gol

I numeri di CR7 sono sotto gli occhi di tutti e anche il dato delle reti segnate non lascia dubbi, eppure a Cristiano manca un gol che gli avrebbe fatto gonfiare ulteriormente le statistiche: le immagini del gol fantasma nel match disputato in Serbia [VIDEO] con la maglia della nazionale hanno fatto il giro del mondo e il leader dei lusitani - per usare un eufemismo - non l'ha presa affatto bene.

Ronaldo, si sa, ci tiene ad aggiornare i propri numeri e l'episodio ha in ogni caso danneggiato non solo lui ma anche il Portogallo. Il campione non si è lasciato scappare l'occasione e ha sottolineato il tutto anche attraverso i suoi seguitissimi canali social: "Ci sono momenti difficili da gestire, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione è stata danneggiata", le sue parole.