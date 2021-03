L'Inter soffre tanto, ma vince nel finale grazie ad un goal di testa di Lautaro Martinez. I nerazzurri portano a casa una partita importante, allungando per il momento a +9 sul Milan e a +13 sulla Juve. Entrambe le avversarie devono rispondere questa sera per non perdere il treno scudetto. Per Conte arriva l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Quella contro il Torino è stata, forse, un'Inter troppo brutta: troppi errori difensivi, passaggi sbagliati e poca cattiveria in campo. Ma quello che conta è la vittoria e l'Inter l'ha conquistata contro un ottimo Torino.

Il film della partita

Antonio Conte riconferma il classico modulo 3-5-2, ma con una novità: dentro dal primo minuto Gagliardini.

Eriksen parte dalla panchina dopo un'infiammazione al ginocchio, mentre Vidal si è operato in settimana ed è fermo ai box. Il Torino, invece, recupera Belotti e anche lui parte dalla panchina. I primi 45 minuti non offrono spettacolo: le squadre lottano a centrocampo con intensità, ma senza inventiva. La più grande palla goal è del Torino, che colpisce il palo con il colpo di testa Lyanco. Per l'Inter, invece, due occasioni per Lautaro Martinez nei primi minuti. L'Inter non morde e il Torino regge. Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri cambiano: entrano Eriksen per Gagliardini e Young per Perisic. Il match si sblocca solo su calcio di rigore, procurato da Lautaro. Sul dischetto Lukaku non sbaglia e porta in vantaggio l'Inter, ma il Torino reagisce e, dopo solo otto minuti, trova il pareggio con Sanabria sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

L'Inter prova a ributtarsi in avanti per cercare il goal del nuovo vantaggio che arriva al minuto 85. Perfetto cross di Sanchez, entrato al posto di Brozovic, per Lautaro che di testa non sbaglia e fa 1-2.

Le pagelle dell'Inter

Handanovic 6: non è stato impegnato in grandi parate. Sul gol dell'1-1 non ha avuto responsabilità

Skriniar 5,5: non al meglio la fase difensiva.

Ha provato alcune incursioni sulla fascia destra

Bastoni 6: tanti errori in fase di costruzione quest'oggi

De Vrij 6: discreta la sua partita. Ha tenuto in piedi la non perfetta difesa nerazzurra

Barella 5,5: molti passaggi sbagliati anche per l'azzurro

Brozovic 5,5: poco preciso nei passaggi

Gagliardini 6: ha tentato di gestire il centrocampo e di provare qualche inserimento

Hakimi 5,5: quasi nulle le sue galoppate sulla fascia destra

Perisic 6: sottotono la sua partita.

Poco attento in fase difensiva e quasi mai propositivo in attacco

Lukaku 5,5: poco in partita. Il belga non è stato quasi mai cercato dai compagni. Chiuso perfettamente dai difensori del Torino. La sua assenza si è sentita molto

Lautaro 7: guadagna il calcio di rigore che porta in vantaggio l'Inter e poi decide la partita con la rete decisiva dell'1-2 finale