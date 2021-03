Milan-Napoli è il posticipo della 27^ giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20:45 di questa domenica 14 marzo.

Una partita importantissima per entrambe le squadre: il Napoli necessita infatti di punti per rientrare nei primi quattro posti in classifica, mentre il Milan non vuole perdere terreno sull'Inter, momentaneamente lontano 9 lunghezze dopo la vittoria degli uomini di Conte sul campo del Torino.

Pioli dovrebbe confermare ancora Leao come prima punta il portoghese viste le assenze di Ibrahimovic e Mandzukic. Rebic probabilmente partirà dalla panchina. Gattuso invece potrebbe giocarsi la carta Osimhen dal primo minuto, ma è pronto Mertens nel caso in cui non ce la facesse.

Gattuso torna a Milano da avversario

Una sfida molto importante per Gattuso, visto che sarà la prima volta a San Siro come avversario. Attualmente il suo Napoli è lontano 5 lunghezze dal quarto posto occupato dall'Atalanta, ma ha ancora la partita da recuperare con la Juventus. L'allenatore del Napoli ha giocato con la maglia del Milan dal 1999 al 2012, vincendo praticamente tutto: due scudetti, due Champions League, due Supercoppe europee, un Mondiale per Club e una Coppa Italia. Meno fortunata l'esperienza sulla panchina rossonera: dopo qualche mese alla guida delle giovanili, Gattuso ha allenato i rossoneri dal novembre 2017 a maggio 2019 con un bilancio di 40 vittorie, 22 pareggi e 20 sconfitte. Nel suo primo anno alla guida del Milan , i rossoneri arrivarono sesti in classifica con 64 punti, mentre nella seconda stagione la squadra concluse al quinto posto in classifica con 68 punti.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

SSC Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Osimhen. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Pasqua di Tivoli. Guardalinee: Costanzo e Vecchi.

Quarto uomo: Abisso. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.

La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Sarà inoltre disponibile in streaming su Now tv e Sky Go.

I precedenti tra Milan e Napoli

Milan e Napoli si sono affrontate 145 volte in Serie A. La situazione è in leggero vantaggio per il Milan: i rossoneri hanno infatti vinto in 55 occasioni, mentre il Napoli ha ottenuto 42 successi.

I pareggi sono invece 48.

Il vantaggio rossonero aumenta nel caso in cui si considerino soltanto le partite disputate a San Siro. Il Milan ha infatti prevalso in 32 dei 72 incontri disputati in terra meneghina, il Napoli ha vinto in 14 occasioni, mentre sono stati 26 i pareggi.