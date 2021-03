Anche contro il Benevento la Juventus non potrà contare su Paulo Dybala. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo lo ha confermato nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro il Cagliari. Ha infatti dichiarato che la speranza è un suo rientro per il derby di Torino, previsto il 3 aprile. Di conseguenza a meno di clamorose novità dell'ultim'ora non giocherà neanche domenica 21 marzo contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il giocatore quindi sfrutterà la sosta per le nazionali (pausa campionato il 27-28 marzo) per cercare di recuperare quanto prima lo stato di forma ottimale.

Una stagione davvero difficile quella della punta argentina, condizionato per tutta la stagione da infortuni pesanti. Nella seconda parte della stagione 2019-2020 invece è stato uno dei primi giocatori di Serie A a risultare positivo al coronavirus, restando in quarantena più di un mese e mezzo. La speranza dei bianconeri è che il contributo di Dybala possa rivelarsi fondamentale nel finale di stagione della Juventus.

La situazioni infortunati della Juventus

Attualmente gli unici giocatori che non sono a disposizione del tecnico Pirlo sono Dybala, Merih Demiral e Rodrigo Bentancur. Come l'argentino, anche il difensore turco potrebbe ritornare disponibile alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda invece il centrocampista uruguaiano, non è disponibile perché positivo al coronavirus.

Potrebbe però recuperare per la sfida di campionato contro il Benevento.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala

Il finale di stagione potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza di Dybala alla Juventus. D'altronde l'argentino va in scadenza di contratto a giugno 2022. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per il rinnovo dell'intesa contrattuale.

Peserebbe infatti la distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore. L'unico modo per convincere la società bianconera ad accogliere le sue richieste è dimostrare sul campo di essere ancora decisivo. Intanto nelle ultime ore le indiscrezioni di mercato confermano di un interesse di diverse società europee per Dybala.

Interesse di Barcellona e Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dybala potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Si parla dell'argentino come possibile contropartita per arrivare ad Antoine Griezmann. Barcellona e Juventus anche l'anno scorso hanno dimostrato di poter definire affare di mercato importanti, nello specifico lo scambio che ha portato Pjanic in Spagna e Arthur Melo a Torino.

Altra possibilità potrebbe essere invece uno scambio di mercato con il Paris Saint Germain, con Dybala a Parigi e Mauro Icardi a Torino. La punta ex Inter è da sempre uno dei giocatori più apprezzati dalla Juventus. Da non scartare, inoltre, la destinazione Manchester United per Dybala. L'argentino fu vicino nell'estate 2019 al trasferimento nella società inglese.