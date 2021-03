Non ci sono solo i grandi nomi come Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala ad agitare il Calciomercato della Juventus. In ballo c’è anche un’altra questione aperta e riguarda il giovane difensore Radu Dragusin. Il romeno, 19 anni e fisico da granatiere che aiuta e non poco quando ancora non hai esperienza alle spalle, ha stregato Pirlo. Il tecnico lo ha promosso fin da subito in prima squadra e poi lo ha fatto esordire in tutte le competizioni. In totale sono quattro le presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il resto delle apparizioni il giocatore le ha fatte registrare in Lega Pro con l’Under 23, cinque partite e anche un gol per lui.

In Romania sono sicuri, Dragusin rinnova con la Juventus

Un prospetto sicuramente interessante, ma c’è un problema. Il contratto di Dragusin con la Juventus scade a fine stagione e ancora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sul suo rinnovo. Ed è proprio questo che agita il mercato, perché alcuni club lo avrebbero messo nel mirino. Secondo i rumor sul web difensore sarebbe sulla lista del Crystal Palace e anche del Lipsia. I tedeschi hanno appena ceduto Dayot Upamecano al Bayern Monaco e starebbero pensando di sostituirlo con Dragusin.

Un tentativo che secondo i media sportivi rumeni non andrà a buon fine. Il portale della nazione natale del giovane calciatore, annuncia infatti che sarebbe tutto pronto per il rinnovo di contratto con la Juve che dovrebbe essere firmato al ritorno del giocatore dagli impegni con la propria Nazionale Under 21.

Si parla di un contratto di cinque anni a un milione a stagione.

Ma in Italia c’è ancora incertezza

In Italia però non tutti sono sicuri che andrà a finire così. Secondo i rumor la Juventus rischia seriamente di perdere Dragusin a fine stagione e per di più a zero. Tuttavia, le indiscrezioni sul web rivelano che la dirigenza non sarebbe troppo preoccupata, perché convinta che alla fine il giocatore firmerà il rinnovo.

Permane quindi l’incertezza sul futuro del ragazzo anche perché alcuni media italiani riportano che per restare il ragazzo starebbe chiedendo delle rassicurazioni a livello tecnico. Magari qualche presenza in più che potrebbe essere garantita, se a fine stagione Chiellini dovesse dire addio lasciando la maglia da titolare a de Ligt e Bonucci, con Demiral primo sostituto e Dragusin alternativa giovane da far crescere senza troppa fretta.

Impossibile dire come finirà quindi, l'unica cosa certa è che il tempo stringe perché il contratto scade a giugno, e se non dovesse arrivare la firma Dragusin sarà poi libero di scegliere da solo il proprio futuro.