L'Inter continua ad essere attiva sul fronte mercato, per mettere a punto una rosa ancor più competitiva la prossima annata. Purtroppo, le problematiche societarie, che stanno spingendo Suning a trattare con diversi partner per poter cedere quote del club, non consentono di mettere a segno affari costosi. Non potendo fare tanto per quanto riguarda la campagna acquisti, la dirigenza starebbe dando un'occhiata agli svincolati e mai come quest'anno la scelta è assai ampia. Uno dei nomi principi è sicuramente quello di Juan Mata, il centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto.

Inter: occhi su Mata, ma c'è concorrenza

Mata sarà sicuramente uno dei nomi caldi della prossima sessione di mercato. Il fantasista spagnolo piace molto ad Antonio Conte per la sua duttilità: può giocare in più ruoli sul fronte offensivo. Nonostante la sua età, non è più giovanissimo (classe 1988), ma rimane comunque un giocatore di talento ed esperienza. Non può essere altrimenti per uno che ha vinto il campionato del mondo con la Spagna nel 2010 e l'Europeo nel 2012. Lo spagnolo non sta collezionando un gran minutaggio, visto che deve fare i conti con l'imminente scadenza di contratto con il Manchester e, ad oggi, una trattativa per il rinnovo non sembra essere stata avviata dal club inglese. Le controparti dovranno comunque sedersi a tavolino e capire cosa fare con il futuro del giocatore.

Questa situazione starebbe spingendo varie società italiane a provare il colpo a parametro zero nella prossima sessione di mercato. Sulle tracce di Mata ci sarebbe l'Inter, che è sempre risultata un passo avanti alle sue pretendenti, ma anche la Roma e la Juventus sarebbero interessate.

L'Inter pensa ad una trattativa

Mata non sta vivendo una stagione esaltante con il Manchester.

Per ora non ha trovato molto spazio e il suo score è assai deludente: solo due goal, uno in Champions League e l'altro in Europa League. Al momento, però, non ci sarebbe una trattativa concreta da parte di nessuna squadra soprattutto da parte dell'Inter, la più accreditata all'acquisto del giocatore. Il problema riguarda le cifre del contratto. Mata percepisce ben 9 milioni di euro a Manchester, cifra troppo alta per un club in difficoltà finanziarie come l'Inter.

Inoltre per lo spagnolo, cercherà almeno un contratto biennale con scadenza giugno 2023. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro. Oltre alla concorrenza italiana di Roma e Juventus, i nerazzurri dovranno guardarsi anche da alcuni club spagnoli, visto che il giocatore non disdegnerebbe dal far ritorno in patria.