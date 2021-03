Si diceva che Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato convocato per la nazionale svedese e la notizia è stata ufficializzata la scorsa settimana. Il 39enne ritorna dopo un'assenza di oltre quattro anni e sarà disponibile per le qualificazioni ai campionati mondiali della Svezia alla fine mese contro Georgia e Kosovo, più un'amichevole contro l'Estonia. Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno per la nazionale del suo Paese.

Milan, Ibrahimovic si lascia andare durante l'intervista

Gli è stato chiesto della sua decisione di fare un romantico ritorno al Milan a dicembre 2019. “Dopo due anni al Los Angeles Galaxy, mi sono sentito vivo.

Il mio agente (Raiola) ha detto che era troppo facile per me giocare negli Stati Uniti. Ho chiesto 'chi ha più bisogno di me?'. Lui mi ha suggerito il Milan ed è così che ho chiamato i rossoneri", ha detto. C'è stata qualche reazione contraria al ritorno con la nazionale svedese, visto che ha 39 anni e ha avuto diversi problemi muscolari già in questa stagione. Il Milan, però, è stato molto chiaro. "Non avevano obiezioni al mio ritorno in nazionale", ha detto Ibra. "Non vengo qui perché sono Zlatan o Ibrahimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo".

Sul ruolo per la Svezia: “L'allenatore Andersson gioca con due punte, a volte si gioca così al Milan. Sono appena arrivato. Ho solo promesso di decidere le partite per l'allenatore ".

Ibra sul suo futuro

Sulla sua maturazione: “Più invecchio, più pazienza ho, dentro e fuori dal campo. Le cose negative sono un carburante per me, non guardo mai il positivo.

Sicuramente ora ho molta esperienza, so su cosa sprecare energie. Mi piace. Mi alleno duramente".

Sul suo modo di giocare: "Sono sempre lo stesso, ma gioco in modo diverso. Ora non faccio le cose che ho fatto cinque, dieci, 15, 20 anni fa. Faccio quello che penso sia meglio per la squadra ". Alla fine della sua carriera: “Non è ancora il momento. Gioco il più a lungo possibile.

Ho avuto questo pensiero dopo il mio infortunio. Voglio continuare a fare ciò che amo, il calcio è la mia passione ". Su cosa lo spinge a continuare a suonare: “Ieri ho battuto un record, ma non è quello che voglio. Voglio fare tante partite con il Milan. Per me è una sfida mantenere il mio corpo al meglio ogni giorno. " Circa la sua età: “Sono molto onesto con me stesso. Molti raggiungono una certa età e pensano di poter continuare a giocare allo stesso modo. Faccio il contrario, mi adeguo".

Ibra sulla sua famiglia

Sulla famiglia: “Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dire loro di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono. Come hanno preso il mio ritorno in Nazionale? Avevo Vincent qui che ha pianto davvero quando l'ho lasciato.

Ma ora va bene ... (si commuove)".

Ancora sul Milan: “Sono ottimista (sul rinnovo del contratto). Un giorno senza giocatori del Milan è come un giorno senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato.