La Juventus è già al lavoro in vista del prossimo Calciomercato estivo. In attesa di capire se Paratici sarà confermato come direttore sportivo, la società bianconera sta già programmando gli investimenti da effettuare la prossima estate. Le esigenze principali sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Dovrebbe infatti arrivare un regista di qualità che sappia incrementare il livello tecnico della mediana bianconera. Piacciono Manuel Locatelli del Sassuolo, Jorginho del Chelsea e Houssem Aouar del Lione. Sempre nella squadra francese gioca un altro profilo seguito dalla Juventus. Si tratta della punta olandese Memphis Depay, in scadenza di contratto a giugno 2021.

Il classe 1994 rappresenterebbe quindi un'occasione di mercato a parametro zero, qualora fosse confermata l'intenzione del giocatore di non rinnovare il suo contratto con il Lione. Secondo la stampa francese Depay è destinato a lasciare la sua attuale squadra. Su di lui ci sarebbe la Juventus, che sarebbe in vantaggio sul Barcellona per un suo eventuale ingaggio.

La Juventus sarebbe in vantaggio sul Barcellona per l'ingaggio di Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Francia, la Juventus sarebbe in vantaggio sul Barcellona per l'ingaggio a parametro zero in estate della punta olandese Memphis Depay. Il classe 1994 infatti sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale e starebbe valutando il miglior progetto sportivo.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Barcellona e Juventus ma nelle ultime ore la società bianconera sarebbe passata in vantaggio sui catalani. Attualmente infatti sembra andare verso la riconferma nella squadra catalana per la prossima stagione Ousmane Dembélé, diventato oramai un titolare nel settore avanzato.

Di conseguenza la società spagnola avrebbe deciso di non investire su Depay favorendo la Juventus.

Si parla di una possibile offerta dei bianconeri per un contratto di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione per la punta della nazionale dell'Olanda. Fra l'altro la Juventus andrebbe a usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori che arrivano da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Memphis Depay è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il settore avanzato. Eventuali investimenti però dipenderanno anche dalle permanenze dei vari Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Sul portoghese si parla di una possibile cessione al Manchester United. Da valutare anche la situazione contrattuale del giocatore argentino. In caso di mancato rinnovo in scadenza a giugno 2022, potrebbe infatti lasciare Torino. Per quanto riguarda gli investimenti, si parla di un possibile interesse per Moise Kean.