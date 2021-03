L'eliminazione dalla Champions League della Juventus, oltre a rappresentare una disfatta dal punto di vista sportivo, metterà la società bianconera di fronte a dei problemi anche dal punto di vista finanziario. Basti pensare che il giorno dopo l'uscita dagli ottavi di finale contro il Porto il titolo azionario in Borsa della Juventus ha subito un -8%. Allo stesso tempo la società bianconera non potrà incassare dai 10 ai 45 milioni di euro dalla Uefa, che sarebbero arrivati nel caso in cui avesse proseguito il suo cammino europeo. A questo bisogna aggiungere i mancati ricavi da vendita biglietti e da sponsorizzazioni da stadio, a causa anche della situazione sanitaria generale.

Una situazione finanziaria non semplice quindi per la società bianconera, che però potrebbe essere sostenuta dalla solidità della Exor.

Exor potrebbe decidere di immettere nuova liquidità nella Juventus

Come sottolinea la Gazzetta della Sport la holding finanziaria Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, ha la forza per immettere nuova liquidità nella società Juventus, così da finanziare eventuali investimenti.

Lo stesso Elkann, in una recente intervista, aveva sottolineato di condividere a pieno la scelta di suo cugino Andrea Agnelli di riavviare un nuovo progetto sportivo basato sui giovani. Allo stesso tempo sarà importante il lavoro dirigenziale già durante il prossimo calciomercato estivo. Per attutire le perdite finanziarie generate dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus, sarà necessario affidarsi anche alle plusvalenze finanziarie.

La Juventus negli anni ha dimostrato di saperle realizzare in maniera importante. Basti pensare al recente scambio di mercato con il Genoa che ha portato Rovella a Torino e Portanova e Petrelli in Liguria. La società bianconera in questo caso ha registrato una plusvalenza da 20 milioni di euro. Anche la scorsa estate lo scambio di mercato Pjanic-Arthur Melo con il Barcellona è avvenuto non solo per motivi tecnici, ma anche per ragioni finanziarie.

Le plusvalenze finanziarie

Nella prossima estate è probabile che la Juventus possa ricorrere ad altri scambi di mercato così da favorire nuove plusvalenze. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio di mercato Ronaldo-Pogba con il Manchester United ma anche di quello Dybala-Varane con il Real Madrid.

In una situazione economica difficile per tutte le società di calcio è infatti probabile che gli scambi vadano per la maggiore durante il prossimo Calciomercato estivo.

Allo stesso tempo ci si aspetta anche qualche acquisto a parametro zero. Ad esempio la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2021.