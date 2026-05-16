Lamberto Zauli, ex tecnico del Crotone, è intervenuto nelle scorse ore a 'A Tutta C' su TMW Radio per fare il punto sulla Serie C e sui playoff. Il focus cade anche sulle difficoltà societarie del Crotone e sul possibile disimpegno della famiglia Vrenna. Zauli analizza con chiarezza le sfide della squadra e dei club retrocessi dalla Serie B, offrendo una visione concreta e diretta sulla ripartenza in terza serie. Il tecnico è attualmente in attesa di una nuova panchina.

Zauli sul Crotone: tra problemi societari e amore per il club

Zauli conferma che il Crotone sta affrontando difficoltà societarie, ma sottolinea la franchezza del presidente nel comunicarle.

La famiglia Vrenna, secondo l’ex allenatore, ha un forte legame con la città e con il club e difficilmente abbandonerà la squadra. Nonostante anni difficili e doppie retrocessioni, Zauli evidenzia come la società abbia la competenza per costruire squadre competitive senza eccedere nelle spese, mirando a una pronta risalita in classifica.

Le difficoltà delle retrocesse dalla Serie B

L'ex tecnico del Crotone ricorda quanto sia complicato per le squadre retrocesse adattarsi alla Serie C. Nei primi mesi, l’obiettivo principale è riconquistare l’ambiente e coinvolgere i tifosi, partendo con risultati forti. I giocatori provenienti da categorie superiori possono incontrare difficoltà di adattamento, ma Zauli spiega che le qualità individuali emergono rapidamente.

Le squadre che pianificano bene il mercato e costruiscono rose solide possono subito lottare per i vertici del campionato.

Strategie per ripartire e riconquistare il pubblico

Secondo Zauli, la chiave per le società retrocesse è partire con determinazione e costruire squadre equilibrate. L’entusiasmo dei tifosi va conquistato con risultati concreti, che stimolino partecipazione e sostegno. La gestione oculata del mercato e la scelta dei giocatori giusti diventano fondamentali per evitare errori finanziari e tecnici. Solo così, secondo Zauli, il Crotone e le altre squadre in difficoltà possono tornare a competere ai massimi livelli, valorizzando anche il legame con il territorio.