Il futuro di Emilio Longo resta aperto. L’allenatore del Crotone è al centro di diverse attenzioni dopo una stagione che ha acceso l’interesse di club di categoria superiore. Secondo quanto riportato da ilCalcioCalabrese.It, Spezia e Reggiana avrebbero manifestato gradimento, mentre dalla Serie B arrivano ulteriori segnali. Il Crotone, però, resta la priorità dichiarata, anche se le ultime ore raccontano di un possibile allontanamento progressivo tra le parti dopo due anni di lavoro insieme.

Crotone e Emilio Longo, possibile separazione dopo due stagioni

Il rapporto tra Emilio Longo e il Crotone potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Dopo un biennio di collaborazione, le ultime indiscrezioni parlano di una distanza crescente tra l’allenatore e il club pitagorico. Non si tratta ancora di una rottura ufficiale, ma di una fase di riflessione che coinvolge entrambe le parti. I contatti recenti non avrebbero rafforzato la permanenza del tecnico, che appare sempre meno saldo sulla panchina rossoblù. La società valuta il da farsi, mentre il profilo dell’allenatore continua a essere apprezzato fuori regione.

Spezia, Reggiana e Serie B: il mercato osserva Emilio Longo

Il lavoro di Emilio Longo non è passato inosservato.

Spezia e Reggiana monitorano con attenzione la situazione, mentre anche un club di Serie B avrebbe inserito il tecnico tra i profili seguiti per la prossima stagione. La crescita del suo percorso a Crotone ha aumentato la sua credibilità nel panorama nazionale. In parallelo, il tecnico è stato avvistato allo stadio “Arechi” di Salerno durante Salernitana-Casertana 1-1, gara dei playoff di Serie C, segnale di un interesse vivo per il calcio ad alto livello e per le dinamiche della categoria superiore.

Futuro Emilio Longo: decisione tra continuità e salto di categoria

La situazione resta fluida e senza decisioni definitive. Il futuro di Emilio Longo dipenderà dai prossimi confronti con il Crotone e dalle eventuali proposte in arrivo da Serie B e club ambiziosi di Serie C.

La priorità resta la chiarezza progettuale: continuare un percorso già avviato oppure aprire un nuovo ciclo altrove. Le prossime settimane saranno decisive per definire il destino del tecnico, che si trova oggi al centro di un mercato allenatori in piena evoluzione.