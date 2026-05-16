Stagione conclusa per il Crotone e vacanze iniziate per calciatori e staff tecnico. Nelle scorse ore sui social è tornato a parlare il difensore Davide Di Pasquale che ha voluto chiudere la stagione con un messaggio su Instagram, tracciando un bilancio umano e sportivo. Tra soddisfazioni e difficoltà, il centrale rossoblù celebra la compattezza dello spogliatoio e l’identità costruita durante l’anno. La squadra, oltre i risultati, ha saputo restare unita e affrontare ogni sfida con orgoglio e determinazione. Nelle prossime settimane il club dovrà perfezionare invece l'iscrizione al torneo 2026-2027, poi decidere quale sarà il nuovo allenatore.

La stagione del Crotone vista da Di Pasquale

Di Pasquale una stagione intensa, caratterizzata da alti e bassi, vissuti sempre con professionalità e spirito di squadra. Il difensore sottolinea l’importanza del gruppo, definendolo un “gruppo vero”, capace di sostenersi nei momenti difficili e di valorizzare ogni singolo componente. Il post su Instagram diventa così uno specchio del senso di appartenenza e del valore umano che ha guidato il Crotone nel corso dell’anno.

Orgoglio e gratitudine nello spogliatoio rossoblù

Il centrale rossoblù dedica un ringraziamento speciale a compagni, staff e tifosi, evidenziando i momenti più belli ed entusiasmanti della stagione. La squadra, secondo Di Pasquale, ha saputo mantenere identità e compattezza, creando un ambiente solido dentro e fuori dal campo.

Il messaggio riflette come il valore umano e la coesione possano essere più duraturi dei risultati sportivi, consolidando il legame tra calciatori e società.

Mercato e prospettive per la prossima stagione

Il Crotone si prepara al prossimo campionato di Serie C, con l’iscrizione da perfezionare entro il 16 giugno. La scelta del tecnico sarà centrale: Emilio Longo, in scadenza, sembra distante da un rinnovo, anche per interessamenti esterni da Spezia e Reggiana. La società calabrese dovrà quindi definire strategie chiare sul mercato e sul progetto tecnico, cercando di mantenere la compattezza del gruppo e continuare il percorso di crescita iniziato in questa stagione.