La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo dovrà tenere conto dell'attuale crisi economica. La società bianconera ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2020/2021 con una perdita di 113,7 milioni di euro. Una situazione che andrà necessariamente a condizionare gli investimenti. Dunque, la Juventus dovrebbe riuscire a piazzare sul mercato i suoi esuberi, magari inserendo anche qualche cessione pesante. Si parla infatti di una lista partenti che comprenderebbe Bernardeschi, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa e Dybala. Dalla Spagna però arrivano indiscrezioni di mercato in merito alle quali la Juventus sarebbe intenzionata a rinforzare ulteriormente la difesa.

Si parla di una possibile offerta per il centrale del Real Madrid Raphael Varane, in scadenza di contatto a giugno 2022 con la società spagnola. A suggerire il suo acquisto sarebbe stato Cristiano Ronaldo, che riterrebbe il nazionale francese il giocatore ideale non solo dal punto difensivo ma anche nell'impostazione del gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Cristiano Ronaldo vorrebbe nella Juventus il suo ex compagno al Real Madrid Raphael Varane. Il difensore francese andrà in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2022. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto, per questo motivo la Juventus potrebbe cogliere l'occasione.

Acquisto sponsorizzato dal portoghese, che lo riterrebbe utile anche nell'impostazione del gioco a partire dalla difesa. Una sorta di regista arretrato che potrebbe diventare alla lunga il sostituto di Bonucci. Attualmente la valutazione di mercato di Varane è di 70 milioni di euro (fonte transfermarkt.it) ma secondo la stampa spagnola il difensore francese potrebbe lasciare la Spagna per circa 50 milioni di euro.

Tale indiscrezione di mercato, attualmente, non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la Juventus possa investire 50 milioni di euro in un ruolo in cui ha molta abbondanza e qualità. Demiral, de Ligt, Chiellini, Bonucci e Dragusin dovrebbero essere infatti i cinque difensori centrali della prossima stagione.

A questi si aggiungerebbe anche Danilo, abile a disimpegnarsi non solo come terzino destro ma anche in quel ruolo. La società bianconera durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe investire soprattutto a centrocampo, considerando le difficoltà tecniche e di qualità riscontrate in questa stagione. Si parla infatti di un interesse per Pogba, Aouar, Locatelli e Tolisso.