La Juventus si gioca gran parte della stagione nelle prossime due partite. Sabato 6 marzo e martedì 9 marzo ci saranno rispettivamente la sfida di campionato contro la Lazio ed il ritorno degli ottavi di Champions League. Partite che diranno evidentemente quali sono le ambizioni della squadra di Pirlo. Attualmente in campionato la distanza è di sette punti dall'Inter capolista e tre dal Milan secondo. Ci sono ancora speranze di vittoria ma di certo un eventuale scalata alla vetta passa evidentemente da un miglioramento delle prestazioni. Un eventuale flop in campionato ed in Champions League potrebbe velocizzare la Juventus in alcune decisioni di prendere sulla rosa dei giocatori a disposizione di Pirlo in vista della prossima stagione.

Secondo il giornalista sportivo Gianluca Minchiotti, la Juventus potrebbe ripartire la prossima stagione da dieci certezze, indipendentemente dai risultati che la squadra bianconera raccoglierà da qui a fine stagione. Fra queste spiccherebbero Cristiano Ronaldo, Arthur Melo e Federico Chiesa.

Le 'certezze' della Juventus per la prossima stagione

Le statistiche stagionali ci dicono che Cristiano Ronaldo rimane un giocatore decisivo per la Juventus. Venti gol realizzati in campionato, a cui bisogna aggiungerne quattro in Champions League, due in Coppa Italia ed uno in Supercoppa Italiana. Per un totale di 30 partite disputate. Un bottino importante che dovrebbe portare ad una conferma del giocatore per la prossima stagione, anche in considerazione di un contratto con la Juventus fino a giugno 2022.

Si è rivelato importante ogni volta che è sceso in campo anche il brasiliano Arthur Melo, attualmente alle prese con un infortunio e in fase di recupero. Il brasiliano sembra l'unico giocatore in grado di dare qualità al centrocampo bianconero. Anche Chiesa si sta rivelando decisivo dal punto di vista caratteriale e realizzativo. Lo dimostra anche il gol contro lo Spezia, che ha portato la Juventus sul 2 a 0 ma soprattutto quello del 2 a 1 in Champions League contro il Porto che ha regalato speranze di qualificazione ai quarti alla squadra di Pirlo.

Fra i giocatori 'non da Juve' Bentancur, Rabiot e Bernardeschi

Dovrebbero essere confermati per la prossima stagione anche Danilo, Kukusevski, McKennie, Szczesny, Bonucci, Cuadrado e de Ligt.

Ci sono poi diversi giocatori per i quali un'eventuale conferma è in forse. Fra questi spiccano Dybala, Morata, Demiral, Alex Sandro, Chiellini, Buffon, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Rafia, Da Graca e Vrioni.

Secondo il giornalista sportivo Minchiotti c'è anche una categoria di calciatori che non sono 'da Juventus': in questa rientrerebbero Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Frabotta e Ramsey.