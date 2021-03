Sarà un Calciomercato caratterizzato dalla crisi economica quello che si definirà nella sessione estiva. L'emergenza coronavirus ha ridotto gli introiti di gran parte della società, in particolar modo di quelle più ricche. C'è quindi poca disponibilità ad investire cash e per questo potrebbero definirsi soprattutto scambi di mercato. A tal proposito nelle ultime settimane uno dei giocatori più chiacchierati dai giornali sportivi è Paulo Dybala.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'argentino potrebbe finire in qualche scambio di mercato, con Griezmann del Barcellona o con Icardi del Paris Saint Germain.

Proprio la punta della squadra francese rimane uno dei giocatori preferiti dalla Juventus come possibile rinforzo per il settore avanzato. Le ultime notizie di mercato confermerebbero però che il suo eventuale approdo a Torino dipenderebbe dalla partenza di Dybala. Quest'ultimo potrebbe finire in uno scambio di mercato proprio con Icardi oppure potrebbe essere ceduto in Inghilterra. Le società inglesi probabilmente in questo momento sono le uniche società in grado di investire una somma importante sul cartellino e sull'ingaggio del giocatore.

La Juventus potrebbe investire su Icardi solo se partisse Dybala

L'eventuale arrivo di Icardi alla Juventus quindi potrebbe dipendere dalla cessione di Dybala. Non è da scartare però la possibilità che il 10 bianconero decida di rimanere a Torino fino alla naturale scadenza del contratto, prevista a giugno 2022.

La Juventus evidentemente non vorrebbe affrontare questa situazione, considerando il rischio di perderlo a parametro zero. Per questo entro fine stagione si dovrà arrivare ad una risoluzione della situazione.

Il mercato della Juventus

Intanto però c'è molto lavoro da fare da parte della Juventus in vista della prossima stagione. Le principali esigenze della società bianconera dovrebbero riguardare nello specifico rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato.

Inoltre potrebbe arrivare un centrale ed un terzino sinistro nel caso in cui Chiellini dovesse ritirarsi e Alex Sandro dovesse lasciare Torino. Per la difesa si valuta anche il ritorno di Rugani mentre per la fascia sinistra interesserebbero Gosens e Marcelo. A centrocampo il preferito della società bianconera sembrerebbe essere Manuel Locatelli del Sassuolo.

A favorire l'eventuale approdo del nazionale italiano alla Juventus potrebbe essere Giovanni Carnevali. L'attuale dirigente della società emiliana, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe sostituire Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo alla Juventus. Come punta invece potrebbe esserci il ritorno di Moise Kean.