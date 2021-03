La Juventus in estate dovrà necessariamente definire anche delle cessioni. C'è infatti una lista di giocatori che sono a rischio partenza per la prossima stagione. Si va infatti da Alex Sandro a Demiral, fino ad arrivare ai centrocampisti Bentacur, Rabiot e Ramsey. Non ultimi Bernardeschi e Dybala, entrambi in scadenza a giugno 2022 con la società bianconera. Il nazionale italiano nelle ultime settimane è stata adattato nel ruolo di terzino sinistro dal tecnico Andrea Pirlo. Il match contro il Benevento ha messo in evidenza però le difficoltà del giocatore, che a questo punto potrebbe non essere confermato per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere inserito in qualche trattativa di scambio. Si parla infatti di un suo possibile trasferimento all'Atletico Madrid in cambio del centrocampista offensivo Ferreira Carrasco. Altra possibilità potrebbe essere rappresentata da un ulteriore scambio, che porterebbe il nazionale italiano all'Olympique Marsiglia e Arkadius Milik alla Juventus.

La Juventus potrebbe vendere Bernardeschi in estate

La Juventus in estate potrebbe decidere di cedere Bernardeschi. Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto. Pesano non solo le prestazioni deludenti del giocatore nelle ultime due stagioni in bianconero, ma anche l'ingaggio che percepisce. Il nazionale italiano guadagna infatti 4 milioni di euro a stagione, una somma notevole se rapportata alle prestazioni del giocatore.

Di conseguenza potrebbe finire in qualche scambio di mercato. Si parla infatti di un suo possibile trasferimento all'Atletico Madrid (con Ferreira Carrasco alla Juventus) o di un suo passaggio al Marsiglia (con Milik che arriverebbe a Torino). A proposito della punta ex Napoli, secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore dalla prossima stagione potrebbe diventare un giocatore bianconero.

Il suo arrivo dovrebbe concretizzarsi indipendentemente dall'eventuale scambio con Bernardeschi.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrebbe investire quasi sicuramente su centrocampo e settore avanzato. Si starebbe lavorando infatti all'acquisto di un regista di qualità e di una punta che possa rappresentare un'alternativa importante nel settore avanzato.

Per la mediana il preferito sembrerebbe essere Manuel Locatelli, protagonista di una grande stagione al Sassuolo. Interessa però anche Houssem Aouar del Lione. Sulla punta che potrebbe andare ad integrare il settore avanzato il nome che più interessa alla società bianconera è Milik. La punta del Marsiglia potrebbe arrivare per circa 12 milioni di euro.