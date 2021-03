Il Calciomercato estivo potrebbe essere caratterizzato da diversi scambi di mercato. Sembrerebbe essere questa la formula che potrebbe andare per la maggiore durante la sessione estiva. La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus infatti dovrebbe condizionare in maniera evidente gli investimenti in cash. Sono infatti poche le società in grado di sostenere spese importanti per l'acquisizione dei giocatori. Fra le società che potrebbero affidarsi maggiormente agli scambi di mercato c'è anche la Juventus. La società bianconera punterebbe a piazzare alcuni esuberi della rosa così da arrivare ai giocatori che interessano sul mercato.

Si parla ad esempio del possibile inserimento di Douglas Costa e De Sciglio per arrivare ad Aouar o di quello di Frabotta per Locatelli. Altro giocatore che potrebbe rientrare in uno scambio è Dybala, che potrebbe finire al Paris Saint Germain o al Barcellona in cambio rispettivamente di Icardi o Griezmann.

Nelle ultime ore si parla di un altro giocatore bianconero che potrebbe essere utilizzato per arrivare ad un rinforzo per la mediana. Ci si riferisce a Adrien Rabiot, che potrebbe trasferirsi al Chelsea o al Manchester United in cambio rispettivamente di Jorginho o di Van de Beek.

La Juventus potrebbe cedere Rabiot in uno scambio di mercato

La Juventus in estate potrebbe affidarsi soprattutto agli scambi di mercato. Una formula che permetterebbe alla società bianconera di arrivare a determinati obiettivi di mercato.

Allo stesso garantirebbe la possibilità di scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria. Anche Adrien Rabiot potrebbe finire in uno scambio di mercato. La Juventus non vorrebbe cederlo dopo la discreta stagione che sta attualmente disputando ma anche per gli ampi margini di miglioramento che ha il francese. Pesa però il suo pesante ingaggio, guadagna circa 7 milioni di euro.

Considerando la volontà della società bianconera di diminuire il monte ingaggi, cedere il francese significherebbe alleggerire di molto i costi.

Possibile scambio con Jorginho o con Van de Beek

Rabiot potrebbe trasferirsi al Chelsea in cambio di Jorginho. La Juventus come è noto è alla ricerca di un regista di qualità in grado di migliorare l'impostazione di gioco.

Il nazionale italiano piace molto anche se il Chelsea lo valuta almeno 50 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe interessare alla Juventus in un eventuale scambio con Rabiot è il centrocampista Van de Beek. Il giocatore del Manchester United in questa stagione sta raccogliendo poco minutaggio nella squadra inglese e potrebbe lasciare l'Inghilterra per trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare titolare. Van de Beek sarebbe utile come trequartista offensivo in quanto abile negli inserimenti nell'area avversaria.