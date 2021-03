La Juventus in estate potrebbe proseguire il progetto sportivo avviato la scorsa stagione e basato sul ringiovanimento della rosa bianconera. Allo stesso tempo la società potrebbe decidere di cedere quei giocatori che non sono considerati importanti per l'idea di gioco del tecnico Andrea Pirlo. Nella lista dei possibili partenti stilata dal giornalista Nicola Balice, ci sono nomi pesanti che potrebbero garantire risorse importanti da investire sul mercato. Oltre ai soliti Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Gianluca Frabotta e Federico Bernardeschi, sorprende la presenza in questa lista di giocatori importanti come Alex Sandro, Merih Demiral e Paulo Dybala.

Il terzino dopo cinque stagioni alla Juventus potrebbe lasciare Torino anche per motivi d'ingaggio. Il brasiliano guadagna 5,5 milioni di euro a stagione, che sarebbero considerati troppi per il valore del giocatore e per il momento difficile dal punto di vista economico che sta riguardando il mondo del calcio.

Alex Sandro, Demiral e Dybala potrebbero lasciare la Juventus in estate

Sorprende anche la possibile cessione di Merih Demiral. Il difensore centrale turco in questa stagione sta giocando molto con la Juventus, anche se non sono mancati disattenzioni pesanti. Due su tutti l'errore in marcatura in Juventus-Lazio per l'iniziale vantaggio della squadra di Inzaghi con il gol di Correa. Pesa ancora di più il fallo che ha portato al calcio di rigore a favore del Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Se quindi fino allo scorso Calciomercato estivo la società bianconera aveva rifiutato offerte pesanti per il giocatore, non è da scartare la possibilità che le cose cambino a giugno. Anche perché una sua cessione garantirebbe circa 35-40 milioni di euro. Altro possibile prezzo pregiato del mercato è Paulo Dybala. La punta argentina infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022 ed attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società bianconera.

Si parla di un possibile scambio di mercato Icardi-Dybala con il Paris Saint Germain o Griezmann-Dybala con il Barcellona.

Gli altri possibili partenti durante il calciomercato estivo

Oltre ai giocatori prima menzionati la Juventus starebbe lavorando anche ad altre cessioni. In particolar modo bisognerà risolvere anche la situazione dei giocatori attualmente in prestito ad altre società.

Douglas Costa difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco e dovrebbe ritornare a Torino non per rimanerci. Si parla di un interesse dell'Atletico Madrid o del Leeds ma anche di un suo ritorno in Brasile, al Gremio. Da valutare inoltre il futuro professionale di Rugani (attualmente in prestito al Cagliari), di De Sciglio (al Lione), di Perin, Pjaca e Pellegrini, tutti temporaneamente al Genoa.