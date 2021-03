Bisognerà probabilmente attendere il 4 aprile per rivedere in campo Paulo Dybala. A confermarlo è stato il tecnico della Juventus Andrea Pirlo nel match di presentazione della sfida di campionato contro il Cagliari disputatasi lo scorso weekend. L'allenatore bianconero non ha parlato di certezza ma di speranza, anche se le immagini postate da Dybala sui suoi profili social sembrano essere rassicuranti. L'argentino ha lasciato intendere di essere quasi pronto a rientrare in squadra e sfrutterà la pausa per le nazionali di fine marzo per proseguire il lavoro di recupero. Intanto però c'è ancora molta incertezza sul futuro professionale del giocatore.

In scadenza di contratto a giugno 2022 con la Juventus, attualmente non sembrerebbero esserci i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Troppa sarebbe la distanza fra offerta della Juventus (da circa 10 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (di circa 13 milioni a stagione). Molto dipenderà anche dal modo in cui il giocatore rientrerà e dalla sua volontà di ritornare ad incidere come la scorsa stagione. Arrivano però dalla Spagna indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile offerta del Liverpool per Paulo Dybala.

Dybala piacerebbe al Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, ci sarebbe anche il Liverpool su Paulo Dybala. L'argentino infatti andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e per questo potrebbe essere acquistato a un prezzo vantaggioso.

Il Liverpool sarebbe pronto ad investire 70 milioni di euro per il suo cartellino e accontentare il giocatore anche sulle richieste d'ingaggio. La società guidata dal tecnico Klopp non è l'unica interessata al giocatore nel campionato inglese, visto che si parla spesso anche di Tottenham. Anche il Paris Saint Germain potrebbe essere una destinazione probabile per Dybala.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile scambio di mercato fra il 10 bianconero e Mauro Icardi. Da valutare anche il possibile interesse del Barcellona, che in cambio potrebbe offrire il cartellino di Griezmann. Fra l'altro i catalani e la società bianconera la scorsa stagione ebbero modo di intavolare un altro scambio, quello che ha portato Pjanic al Barcellona e Arthur Melo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Non solo Dybala. Sarebbe a rischio permanenza nella prossima stagione anche Cristiano Ronaldo. Le recenti critiche che il portoghese ha subito dalla stampa italiana e dai tifosi della Juventus potrebbero portarlo a lasciare Torino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto. Se si dovesse concretizzare la partenza sia di Ronaldo che di Dybala, la Juventus potrebbe provare ad acquistare dal Borussia Dortmund Erling Haaland.