Nelle due stagioni a Torino la punta spagnola Fernando Llorente ha conquistato ben cinque trofei, fra cui due scudetti. Lo spagnolo in una recente intervista ha voluto ricordare quegli anni, sottolineando come si sia trovato bene nella Juventus e nella città di Torino. Ha poi raccontato della sua nuova esperienza professionale all'Udinese. Con la società friulana ha firmato un contratto fino a giugno 2022 ma la speranza di Llorente è quella di rimanere più a lungo.

La punta spagnola ha parlato anche delle ultime stagioni al Napoli e ha dichiarato di essersi sentito "come un leone in gabbia" nel giocare poche partite nonostante si allenasse per dare il suo contributo.

Llorente ha rivelato di non rinnegare la sua esperienza professionale al Napoli, nonostante il poco minutaggio ottenuto. A proposito di Napoli, nella società campana ha avuto modo di conoscere anche Milik, punta che si è trasferita a gennaio all'Olympique Marsiglia. Il nazionale polacco era stato vicino alla Juventus prima del trasferimento in Francia e Llorente non ha nascosto di aver consigliato al suo ex compagno di trasferirsi a Torino.

Fernando Llorente ha consigliato a Milik di trasferirsi alla Juventus

"A Milik ho consigliato sia la Juventus che la città di Torino". Queste le dichiarazioni di Fernando Llorente in un'intervista esclusiva per Tuttosport in riferimento alle indiscrezioni di mercato che davano la punta polacca vicina al trasferimento alla Juventus negli scorsi mesi.

Alla fine però Milik ha deciso di accettare l'offerta del Marsiglia anche se si parla ancora del possibile trasferimento del giocatore alla Juventus in vista del prossimo Calciomercato estivo. Lo stesso Llorente si è voluto soffermare anche su altre indiscrezioni di mercato, ovvero quelle che parlavano di un possibile interesse della Juventus nei suoi riguardi durante lo scorso calciomercato estivo.

A tal riguardo Fernando Llorente ha dichiarato: "Se ne è parlato molto, forse i dirigenti della Juventus ci hanno pensato veramente ma alla fine non si è concretizzato nulla". La punta spagnola ha poi dichiarato che gli sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo. Llorente ha voluto esprimere la sua considerazione anche sul suo ex compagno e attuale tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

La punta spagnola ha dichiarato che l'allenatore bianconero si trova in una situazione non semplice da affrontare anche perché la Juventus sta vivendo un momento di cambiamenti importanti nella rosa. L'attaccante ha poi aggiunto "Seppur i risultati non siano quelli che avrebbero voluto, di Pirlo dicono tutti un gran bene. I giocatori sono felici con lui". Infine sulla lotta per il campionato Llorente ha aggiunto che l'Inter è la favorita ma la Juventus può ancora dire la sua.