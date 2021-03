La Juventus è da sempre molto attenta al mercato dei parametri zero. Negli ultimi anni sono arrivati tanti giocatori gratis, alcuni rivelatasi utili alla causa altri invece hanno rappresentato delle delusioni e degli investimenti sbagliati. Uno su tutti Aaron Ramsey, ingaggiato a giugno 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Arsenal. Altri però si sono rivelati e si stanno rivelando sicuramente importanti, basti pensare ad Emre Can o a Rabiot.

La Juventus la prossima estate potrebbe attingere ulteriormente al mercato dei parametri zero. Si parla infatti di un interesse concreto per la punta del Lione Memphis Depay, protagonista di un grande campionato in Francia.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Si tratta di quello di Lucas Vazquez, terzino/centrocampista di fascia del Real Madrid. Il nazionale spagnolo va in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Real Madrid e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato.

La Juventus potrebbe investire su Lucas Vazquez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Lucas Vazquez a parametro zero durante il prossimo Calciomercato estivo. Il classe 1991 infatti difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e potrebbe rappresentare un rinforzo utile per la squadra bianconera. Lo spagnolo infatti in queste stagioni ha dimostrato di poter giocare come centrocampista offensivo ma è bravo anche a disimpegnarsi come terzino.

Zidane di recente lo ha schierato in difesa in sostituzione di Carvajal. Questa duttilità potrebbe essere importante per la Juventus, che avrebbe un'alternativa valida a Cuadrado. Per caratteristiche tecniche e fisiche ricorda molto il colombiano.

La stagione di Lucas Vazquez

La stagione fin qui disputata da Vazquez dimostra l'importanza del giocatore per il Real Madrid.

Nel campionato spagnolo ha giocato 21 partite realizzando due gol e fornendo cinque assist decisivi ai suoi compagni. Sono sette invece le presenze in Champions League con due assist, a cui bisogna aggiungere una partita giocata in Coppa del Re ed una in Supercoppa spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate potrebbe investire su almeno tre ruoli. Si parla del possibile arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Alex Sandro.

Dovrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità, piace Manuel Locatelli del Sassuolo. La società bianconera dovrebbe investire inoltre anche su una parta punta, un'alternativa ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Potrebbe arrivare Arkadius Milik, punta ex Napoli attualmente al Marsiglia che potrebbe lasciare la società francese per circa 12 milioni di euro.