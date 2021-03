Dopo i due successi in campionato contro Spezia e Lazio, per la Juventus è giunto il tempo di pensare alla Champions League. Martedì 9 marzo alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino arriva il Porto per il match del ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Si parte dal 2-1 per i portoghesi, basterà quindi una vittoria per 1-0 alla squadra di Pirlo per qualificarsi ai quarti di finale. Le ultime due settimane per la Juventus sono state caratterizzate da tanti infortuni pesanti che non hanno permesso a Pirlo di ruotare i suoi giocatori. Già dal match contro la Lazio però si sono rivisti in campo Cuadrado, Arthur Melo e Bonucci, recuperi evidentemente importanti per il tecnico bianconero.

Per il match contro il Porto potrebbe recuperare anche Chiellini, mentre sembra più difficile la presenza di Dybala in panchina. Il Porto invece potrebbe fare a meno del difensore Pepe e del centrocampista Corona. Il tecnico Sergio Conceicao dovrebbe affidarsi ancora a Marega e a Taremi, entrambi in gol nel match d'andata.

Nella Juventus potrebbero recuperare Chiellini e de Ligt

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo nel match contro il Porto non potrà schierare Danilo, squalificato. Come terzino destro dovrebbe giocare Cuadrado, mentre ci sono dei dubbi su chi affiancherà in difesa Bonucci. De Ligt è in recupero ma potrebbe non essere rischiato. Di conseguenza il tecnico bianconero potrebbe confermare Demiral. Alex Sandro dovrebbe ritornare sulla fascia sinistra, dopo che nel match contro la Lazio ha giocato da difensore centrale a causa delle tante assenze.

A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Chiesa, con Arthur Melo che dovrebbe affiancare Rabiot al centro. McKennie invece dovrebbe essere il titolare sulla fascia sinistra. Morata e Cristiano Ronaldo dovrebbero essere le punte nel settore avanzato. Panchina almeno inizialmente per Kulusevski.

Porto: Sarr e Diaz probabili titolari

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao nella sfida contro la Juventus dovrebbe sostituire Pepe con Sarr.

Non dovrebbe recuperare neanche Corona, Diaz il suo probabile sostituto. In porto dovrebbe essere confermato Marchesin, difesa a quattro con Manafà, Diogo Leite, Sarr e Zaidu. Centrocampo a quattro con Otavio Oliveira, Uribe e Diaz. Marega dovrebbe affiancare Taremi nel settore avanzato.

Juventus (4-4-2): Szczesny - Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro - Chiesa, Arthur Melo, Rabiot, McKennie - Cristiano Ronaldo, Morata.

Allenatore Andrea Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin - Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu - Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz - Marega, Taremi. Allenatore Sergio Conceicao.