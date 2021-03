Giovedì 11 marzo alle ore 21 si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, incontro valido per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. I giallorossi, durante i sedicesimi di finale della competizione, hanno avuto la meglio sul Braga di Carvalhal imponendosi col risultato complessivo di 5-1 (2-0 all'Estádio Municipal de Braga e 3-1 all'Olimpico). I minatori, invece, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale contro il Maccabi Tel Aviv di Sfairopoulos, grazie al rotondo risultato complessivo di 3-0 (2-0 al Bloomfield Stadium di Tel-Aviv e 1-0 a NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev). Il match di ritorno tra le due compagini sarà disputato alle ore 18:55 di giovedì 18 marzo.

Le due squadre si sono incontrare sei volte in Champions League, con lo Shakhtar che ha fatto bottino pieno in quattro occasioni contro due vittorie dei giallorossi. In quattro di questi sei incontri, inoltre, sono stati segnati almeno tre reti complessive (Over 2,5).

Roma, ballottaggio Villar-Diawara a centrocampo

Mister Fonseca e la sua Roma affronteranno questo match d'andata avendo dalla loro i favori del pronostico, ma non potendo contare sugli infortunati Dzeko, Veretout, Zaniolo e Ibanez. Per partire col piede giusto in questa doppia sfida, il tecnico portoghese potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta. Terzetto che, con tutta probabilità, sarà formato da Mancini, Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo, invece, gli esterni dovrebbero essere Karsdorp e Spinazzola, mentre al centro del reparto assieme a Cristante saranno in lizza per una maglia Villar e Diawara, col giocatore classe '98 di origine spagnola che pare leggermente favorito.

A trequarti campo, infine, spazio a Mkhitaryan e Pellegrini che agiranno a supporto del vertice offensivo Borja Mayoral.

Shakhtar, Marlos unica punta

Luís Castro e il suo Shakhtar Donetsk militano in seconda posizione della Premier League ucraina con 36 punti guadagnati, e distano quattro lunghezze dalla capolista Dynamo Kiev. Per tentare di insediare la Roma, l'allenatore lusitano potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Trubin a difesa dei pali.

Dodo e Matviienko potrebbero essere i terzini titolari, mentre Kryvtsov e Vitao avranno ottime chance di ricoprire il ruolo da difensori centrali. Linea mediana che, c'è da scommetterci, sarà affidata a Alan Patrick e Maycon. Come trequartisti, invece, potrebbero scendere in campo dal primo minuto Solomon, Tete, Taison che avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Marlos.

Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Cristante, Villar (Diawara), Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral. Allenatore: Daniel Fonseca.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubi, Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matviienko, Alan Patrick, Maycon, Solomon, Tete, Taison, Marlos. Allenatore: Luís Castro.