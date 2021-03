Sarà un Calciomercato quello estivo condizionato dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Per questo difficilmente ci saranno investimenti pesanti, soprattutto sul cartellino dei giocatori. Ci si aspetta infatti un mercato dei parametri zero molto attivo, in cui potrebbero essere protagonisti anche gli scambi. Inoltre sarà importante anche cogliere delle occasioni di mercato, pescando giocatori non quotati come i grandi nomi che girano adesso nei vari campionati europei.

Una di queste potrebbe rappresentare l'acquisto di Sasa Kalajdzic, punta austriaca classe 1997 dello Stoccarda.

Il giocatore si sta mettendo in evidenza nel campionato tedesco, ha infatti già realizzato 13 gol in campionato su 24 partite giocate. A queste bisogna aggiungere 4 assist decisivi ai suoi compagni, segnale evidente di come ami contribuire al gioco della sua squadra. Statistiche stagionali che non sono passate inosservate alle principali società europee. Secondo le ultime indiscrezioni sul web su Kalajdzic ci sarebbe anche la Juventus

La Juventus sarebbe interessata a Kalajdzic

Alto quasi 2 metri, Sasa Kalajdzic è cresciuto in Austria, affermandosi nell'Admira Wacker. Nel 2019 viene acquistato dallo Stoccarda, dove disputa il campionato di Serie B tedesco. Dalla stagione 2020-2021 lo Stoccarda è ritornato in Bundesliga e proprio nel massimo campionato tedesco che la punta austriaca si sta mettendo in evidenza.

La sua carriera professionale da giocatore è iniziata come centrocampista difensivo, aiutato evidentemente da una fisicità importante. Gradualmente però i suoi allenatori hanno notato una prolificità in fase offensiva, fino a diventare una punta importante.

Per caratteristiche tecniche e fisiche somiglia molto ad uno dei protagonisti principali del calcio europeo delle ultime due stagioni, ovvero Erling Haaland.

La sua valutazione di mercato è di circa 7 milioni di euro, anche se si parla già di un prezzo stabilito dallo Stoccarda di 20 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche del Lipsia, del Newcastle e dell'Everton. Il suo talento non è passato inosservato in Austria, è stato infatti già convocato con la nazionale.

Ha già disputato due partite con la rappresentativa del suo Paese esordendo il 14 ottobre 2020.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus per la prossima stagione dovrebbe investire su una quarta punta. L'interesse per Kalajdzic sarebbe motivato proprio per questo. La punta austriaca potrebbe essere l'alternativa ad Arkadius Milik, qualora la punta ex Napoli dovesse rimanere all'Olympique Marsiglia anche la prossima stagione.