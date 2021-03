La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo potrebbe essere una delle protagoniste. La società bianconera sarà impegnata in un lavoro importante sulle cessioni. Potrebbe vendere diversi giocatori che non sarebbero considerati dei titolari da parte di Andrea Pirlo. Douglas Costa, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey sono i principali indiziati a lasciare Torino a giugno. A questi potrebbe aggiungersi anche Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera. Nelle prossime settimane la Juventus dovrebbe incontrare il suo agente Jorge Antun per capire se ci siano i presupposti per un rinnovo di contratto.

Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta bianconera (circa 10 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (13 milioni di euro a stagione). Di conseguenza la Juventus potrebbe decidere di cederlo. Si starebbe valutando la possibilità di procedere con uno scambio di mercato con il Real Madrid che porterebbe l'argentino in Spagna e Raphael Varane alla Juventus.

Possibile scambio di mercato Dybala-Varane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Real Madrid potrebbero definire uno scambio di mercato che porterebbe Paulo Dybala in Spagna e Raphael Varane in Italia. Una trattativa che però non si definirebbe alla pari, considerando il maggior valore di mercato dell'argentino. In tal caso quindi il Real Madrid potrebbe aggiungere circa 15-20 milioni di euro in cash.

Tale possibilità potrebbe concretizzarsi la prossima estate in quanto anche il difensore francese sembra avere difficoltà nel rinnovare il suo contratto con la società spagnola. La sua intesa contrattuale scade a giugno 2022, proprio come quella di Dybala con la Juventus. Varane sarebbe un acquisto utile che andrebbe evidentemente ad integrarsi in un settore già molto forte.

Il francese alla lunga potrebbe sostituire Bonucci in quanto per caratteristiche tecniche ricorda molto il centrale classe 1987. Bravo nell'impostazione di gioco, Varane è dotato anche di una grande velocità che permette alla difesa di poter giocare alta.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima estate potrebbe decidere di rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Potrebbe arrivare un mediano di qualità che abbia capacità di impostazione.

I problemi evidenziati in questa stagione dimostrano la difficoltà della Juventus di fare gioco partendo dal centrocampo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, valutato almeno 40 milioni di euro dal Sassuolo. Per quanto riguarda il settore avanzato, si starebbe valutando un profilo a parametro zero. Piacerebbero le punte Depay del Lione e Aguero del Manchester City.